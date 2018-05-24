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«Союзмультфильм» потратит 213 миллионов рублей создание технопарка

24 мая
2018 год

Новости кино >>
24 мая 2018
«Союзмультфильм» получил субсидию правительства Москвы в размере 213 миллионов рублей на создание технопарка на базе студии.

«Полученные от правительства Москвы средства будут направлены на приобретение современного оборудования и программного обеспечения и оснащение рабочих мест резидентов технопарка», – сообщила председатель правления киностудии Юлиана Слащева в ходе Петербургского международного экономического форума-2018.

«Союзмультфильм» потратит 213 миллионов рублей создание технопарка
фото: Владислав Шатило / РБК

Вопрос о присвоении зданию «Союзмультфильма» статуса технопарка будет рассмотрен 31 мая на заседании правительства столицы.

По словам Слащевой, практика создания таких центров уже доказала свою эффективность в Китае и Корее. В России, по ее мнению, это послужит толчком для развития отрасли.

«Принимаемые меры вкупе с другими инструментами поддержки, как мы рассчитываем, позволят увеличить объем рынка российской анимации в два-три раза – это свыше 20 миллиардов рублей к 2022 году», – подчеркнула она.
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