«Союзмультфильм» потратит 213 миллионов рублей создание технопарка

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» получил субсидию правительства Москвы в размере 213 миллионов рублей на создание технопарка на базе студии.», – сообщила председатель правления киностудиив ходе Петербургского международного экономического форума-2018.Вопрос о присвоении зданию «Союзмультфильма» статуса технопарка будет рассмотрен 31 мая на заседании правительства столицы.По словам Слащевой, практика создания таких центров уже доказала свою эффективность в Китае и Корее. В России, по ее мнению, это послужит толчком для развития отрасли.», – подчеркнула она.