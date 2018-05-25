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Онлайн-премьера «Осколков» Алисы Хазановой состоится на «Пилигриме»

25 мая
2018 год

Новости кино >>
25 мая 2018
Бесплатная онлайн-премьера картины «Осколки» Алисы Хазановой состоится 25 мая на платформе российского авторского кино «Пилигрим».

Полнометражный дебют актрисы, известной по фильмам Николая Хомерики, Бориса Хлебникова и Ренаты Литвиновой, стал один из самых заметных проектов на ММКФ-2017.

Онлайн-премьера «Осколков» Алисы Хазановой состоится на «Пилигриме»

«Это кино о проблемах коммуникации между людьми. Вообще, для меня это отголосок фильма «Прошлым летом в Мариенбаде» Алана Рене. Мне хотелось рассказать историю о поколении людей, которые размышляют на тему: я могу прожить другую жизнь, и что было бы, если бы в какой-то момент, я сделал другой выбор…. Я это вижу сплошь и рядом, может быть, конечно, это возрастной такой момент, но мне интересно, где вот эта грань, когда можно было сделать выбор и как нужно было сделать, как бы жить по-другому», - рассказывает режиссер.

Помимо самой Хазановой роли в ленте, снятой на английском языке, исполнили Ноа Хантли, Крис Битем, Роб Кэмпбелл и Мариса Райан.

«Осколки» представляют собой камерную драму о супружеском кризисе на фоне остановившегося во времени нью-йоркского отеля. Он и она словно застыли в рутине похожих дней, где сны кажутся более реальными, чем череда будней. Но что, если параллельный мир вовсе не иллюзия и однажды кто-то из них погрузится в него как в настоящий.

Бесплатно посмотреть ленту до 27 мая, а также финансово поддержать создателей можно по ссылке.
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