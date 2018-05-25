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Новости кино Джон Малкович станет Эркюлем Пуаро Актер воплотит знаменитого сыщика в мини-сериале ВВС One «Убийства по алфавиту».

Новости кино Владимир Машков получит почетный приз Московского еврейского фестиваля Награда будет вручена за «вклад в развитие еврейского кинематографа в России».

Новости кино Онлайн-премьера «Осколков» Алисы Хазановой состоится на «Пилигриме» Платформа авторского кино бесплатно покажет полнометражный дебют актрисы.

Новости кино «Союзмультфильм» потратит 213 миллионов рублей создание технопарка Киностудия получила субсидию от правительства Москвы.

Ролики фильмов «Поиск» Отец пропавшей девочки взламывает ее компьютер и понимает, что ничего не знает про дочь.