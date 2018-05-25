Владимир Машков получит почетный приз Московского еврейского фестиваля

Актер Владимир Машков
получил почетный приз 4-го Московского еврейского кинофестиваля за вклад в развитие еврейского кинематографа в России, сообщает пресс-служба смотра.
Церемония награждения состоится 28 мая в Центре документального кино. После церемонии состоится показ фильма «Папа
». Роль Абрама Шварца изначально была дипломной работой Владимира Машкова в школе-студии МХАТ, мастерской Олега Табакова. Позже было решено экранизировать спектакль. Рабочее название фильма значилось как «Матросская тишина». Но режиссер и исполнитель главной роли Владимир Машков сменил его на «Папа». Фильм вышел на экраны в 2004 году.
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