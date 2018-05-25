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Джон Малкович станет Эркюлем Пуаро

25 мая
2018 год

Новости кино >>
25 мая 2018
Канал BBC One начал работу над фильмом «Убийства по алфавиту» по одноименному роману Агаты Кристи. Роль Эркюля Пуаро исполнит Джон Малкович, сообщает Deadline.

Джон Малкович станет Эркюлем Пуаро

Роман Агаты Кристи рассказывает о серийном убийце, который выбирает своих жертв в алфавитном порядке. Перед каждым преступлением он присылает Пуаро письма, где сообщает о месте и времени убийства, однако каждый раз полиция приезжает слишком поздно. Ранее роман был экранизирован в 1965 году, тогда роль сыщика играл Тони Рэндел. Эпизод «Убийства по алфавиту» и в знаменитом британском телесериале с Дэвидом Суше.

Сценарий ленты, которая будет состоять из трех эпизодов, пишет Сара Фелпс, работавшая над мини-сериалами «Большие надежды», «Случайная вакансия» и другими. Режиссером выступит Алекс Габасси, снимавший «Хроники Франкенштейна». Кроме Джона Малковича в фильме также сыграют Руперт Грин, Эндрю Бакан, Имон Фаррен, Тара Фитцджеральд и другие. Съемки начнутся в июне этого года.
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персоны
Эндрю БаканРуперт ГринтАгата КристиДжон МалковичТони РэндоллДэвид Суше
фильмы
ПуароУбийства по алфавиту

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