Джон Малкович станет Эркюлем Пуаро

Канал BBC One начал работу над фильмом «Убийства по алфавиту» по одноименному роману Агаты Кристи
. Роль Эркюля Пуаро исполнит Джон Малкович
, сообщает Deadline
.
Роман Агаты Кристи рассказывает о серийном убийце, который выбирает своих жертв в алфавитном порядке. Перед каждым преступлением он присылает Пуаро письма, где сообщает о месте и времени убийства, однако каждый раз полиция приезжает слишком поздно. Ранее роман был экранизирован
в 1965 году, тогда роль сыщика играл Тони Рэндел
. Эпизод «Убийства по алфавиту» и в знаменитом британском телесериале
с Дэвидом Суше
.
Сценарий ленты, которая будет состоять из трех эпизодов, пишет Сара Фелпс
, работавшая над мини-сериалами «Большие надежды
», «Случайная вакансия
» и другими. Режиссером выступит Алекс Габасси
, снимавший «Хроники Франкенштейна
». Кроме Джона Малковича в фильме также сыграют Руперт Грин
, Эндрю Бакан
, Имон Фаррен
, Тара Фитцджеральд
и другие. Съемки начнутся в июне этого года.
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