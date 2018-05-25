Светлана Ходченкова спродюсирует фильм о женщине, отказавшейся от ребенка

Актриса Светлана Ходченкова
выступит продюсером дебютного фильма выпускницы Московской школы нового кино Веты Гераськиной
«У нее другое имя
». Соответствующий проект представлн на питчинге в Министерстве культуры РФ.
Картина расскажет о 37-летней женщине, которая 17 лет назад отказалась от своей дочери, но спустя годы решила ее разыскать, однако принимает за своего ребенка другую девушку. Ходченкова также сыграет главную роль.
«Героини с таким глубоким и очень неоднозначным характером, наверное, у меня еще не было. Это история о двух женщинах, одна из которых не знает, как быть матерью, а вторая – как быть дочерью
», – рассказала Ходченкова.
Производственный бюджет проекта оценивается в 38 млн рублей. Сопродюсером Ходченковой станет Катерина Михайлова
, работавшая над лентой «Близкие
», которая в прошлом году была представлена в конкурсе «Кинотавра».
обсуждение >>