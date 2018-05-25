Оператор «Отряда самоубийц» Роман Васьянов дебютирует в качестве режиссера

Оператор Роман Васьянов
, в России снимавший фильмы «Тиски
» и «Стиляги
», а в Голливуде – «Ярость
» и «Отряд самоубийц
», дебютирует в качестве режиссера с фильмом «Общага». Соответствующий проект был представлен на питчинге в Министерстве культуры РФ.
Картина будет снята по мотивам романа Алексея Иванова
«Общага-на-крови». По признанию Васьянова, который сам не смог присутствовать на питчинге, так как сейчас занят на съемках, это произведение для него стало одним из самых сильных работ известного писателя.
Один из продюсеров ленты Артем Васильев
отметил, что Васьянов, который также выступает соавтором сценария, оператором на картине работать не будет. Это место, вероятно, займет молодой кинематографист Арсений Хачатурян
. Художественным руководителем проекта выступит Алексей Герман-младший
. Съемки пройдут в Санкт-Петербурге, главные роли исполнят молодые неизвестные артисты.
Роман «Общага-на-крови» был написан Алексеем Ивановым в 1992 году, однако впервые опубликовали его в 2006-м, тогда же он вошел в шорт-лист литературной премии «Национальный бестселлер». Действие романа разворачивается в студенческой общаге, где один из неназванных героев кончает жизнь самоубийством. Указания на конкретные годы происходящих событий нет, однако принято считать, что действие литературной основы происходит на стыке 1980-1990-х. По словам Васильева, эта же эпоха и будет представлена в будущей картине.
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