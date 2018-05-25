Съемки нового фильма про Джеймса Бонда начнутся в декабре

Все слухи, курсировавшие на протяжении последнего года, оказались правдивы: режиссером нового, 25-го по счету фильма о Джеймсе Бонде, выступит автор «На игле
» и «Миллионера из трущоб
» Дэнни Бойл
, а исполнителем роли агента 007, как и в последних четырех фильмах шпионской франшизы, будет Дэниэл Крейг
.
Эту информацию наконец-то подтвердили в официальном twitter-аккаунте
создатели ленты. Съемки нового фильма про Джеймса Бонда начнутся 3 декабря 2018 года.
Мировая премьера фильма пройдет в Великобритании, там картину увидят уже 25 октября 2019 года. В США лента появится на экранах 8 ноября 2019-го. При этом за международный прокат ленты впервые в истории будет отвечать компания Universal Pictures.
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