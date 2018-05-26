«Лето» Кирилла Серебренникова увидят зрители 20 стран

Международный права на прокат фильма «Лето
» Кирилла Серебренникова
проданы более, чем в 20 стран мира, сообщает компания WDSSPR, являющаяся российским дистрибьютором ленты.
Картину увидят зрители Бельгии, Бразилии, Венгрии, Германии, Греции, Испании, Италии, Китая, Колумбии, Люксембурга, Нидерландов, Польши, Португалии, Румынии, Тайвани, Турции, Финляндии, Швеции, Южной Кореи, Японии и стран Балтии.
Фильм рассказывает о самом начале творческого пути Виктора Цоя (Тео Ю
) и группы «Кино», о его взаимоотношениях с Майком Науменко (дебют в кино Ромы Зверя
), его женой Натальей (Ирина Старшенбаум
) и многими, кто был в авангарде рок-движения Ленинграда 1981 года.
«Еще на этапе подготовки мы предполагали, что та эпоха, культовые треки и легендарные музыканты найдут отклик в сердцах не только российской аудитории, но будут по достоинству оценены и на международном рынке. Однако интерес к картине превзошел все наши самые смелые ожидания. Тот факт, что на Каннском кинорынке картина «Лето» продана более чем 20 территориям всего мира, в очередной раз говорит о международном уровне творчества Кирилла Серебренникова, и о том, что его видение существует в интернациональном контексте», – цитирует компания слова продюсера Ильи Стюарта.
В российский прокат лента выйдет 7 июня.
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