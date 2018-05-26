Иван Янковский сыграет в экранизации «Текста» Глуховского

Режиссер фильма «Салют-7
» Клим Шипенко
собирается снять фильм по мотивам книги Дмитрия Глуховского «Текст», главную роль сыграет Иван Янковский
. Соответствующий проект представлен на питчинге Министерства культуры РФ.
Роман «Текст» рассказывает о нескольких днях из жизни студента-филолога Ильи Горюнова, который отсидел семь лет за подкинутые в клубе наркотики и вернулся в Москву, которая сильно изменилась за эти годы. Особое его внимание привлекают смартфоны, существенно изменившие люди и их общение.
Помимо Янковского в фильме также сыграют Александр Паль
, Ирина Старшенбаум
и Александр Самойленко
. Производственный бюджет ленты составит 75 млн рублей, планируемые кассовые сборы – 300 млн рублей.
обсуждение >>