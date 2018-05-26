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Иван Янковский сыграет в экранизации «Текста» Глуховского

26 мая
2018 год

Новости кино >>
26 мая 2018
Режиссер фильма «Салют-7» Клим Шипенко собирается снять фильм по мотивам книги Дмитрия Глуховского «Текст», главную роль сыграет Иван Янковский. Соответствующий проект представлен на питчинге Министерства культуры РФ.

Иван Янковский сыграет в экранизации «Текста» Глуховского

Роман «Текст» рассказывает о нескольких днях из жизни студента-филолога Ильи Горюнова, который отсидел семь лет за подкинутые в клубе наркотики и вернулся в Москву, которая сильно изменилась за эти годы. Особое его внимание привлекают смартфоны, существенно изменившие люди и их общение.

Помимо Янковского в фильме также сыграют Александр Паль, Ирина Старшенбаум и Александр Самойленко. Производственный бюджет ленты составит 75 млн рублей, планируемые кассовые сборы – 300 млн рублей.
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