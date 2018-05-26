Про Доктора Лизу снимут фильм

Киностудия «КИТ» займется производством картины «Доктор Лиза» про правозащитника, врача и общественного деятеля Елизавету Глинку, погибшую 25 декабря 2016 года в авиакатастрофе. Доктор Лиза сопровождала в Сирию партию лекарств для университетского госпиталя Тишрин в Латакии. Проект художественного фильма представлен на питчинге Министерства культуры РФ.
Режиссером ленты выступит Оксана Карас
, чей фильм «Хороший мальчик
» два года назад победил на фестивале «Кинотавр». По словам режиссер, заглавную роль согласилась исполнить актриса и благотворитель Чулпан Хаматова
. Картина расскажет об одном дне из жизни Доктора Лизы, когда к ней обращается отец больной девочки и она соглашается помочь.
«Наша задача не просто рассказать увлекательную историю, но и напомнить что мы все равны перед страданиями, и однажды каждому из нас может понадобиться помощь», – отметила режиссер.
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