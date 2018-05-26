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Про Доктора Лизу снимут фильм

26 мая
2018 год

Новости кино >>
26 мая 2018
Киностудия «КИТ» займется производством картины «Доктор Лиза» про правозащитника, врача и общественного деятеля Елизавету Глинку, погибшую 25 декабря 2016 года в авиакатастрофе. Доктор Лиза сопровождала в Сирию партию лекарств для университетского госпиталя Тишрин в Латакии. Проект художественного фильма представлен на питчинге Министерства культуры РФ.

Про Доктора Лизу снимут фильм

Режиссером ленты выступит Оксана Карас, чей фильм «Хороший мальчик» два года назад победил на фестивале «Кинотавр». По словам режиссер, заглавную роль согласилась исполнить актриса и благотворитель Чулпан Хаматова. Картина расскажет об одном дне из жизни Доктора Лизы, когда к ней обращается отец больной девочки и она соглашается помочь.

«Наша задача не просто рассказать увлекательную историю, но и напомнить что мы все равны перед страданиями, и однажды каждому из нас может понадобиться помощь», – отметила режиссер.
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Киноиндустрия
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Оксана КарасЧулпан Хаматова
фильмы
Хороший мальчик

обсуждение >>
№ 2
слон тЕлефан   26.05.2018 - 15:44
№ 1 Редактор,элементарно:Улица Глинки! читать далее>>
№ 1
Редактор   26.05.2018 - 15:12
Это правильно, ребят. Хорошее дело затеяли. У нас в Калининграде хотели улицу назвать в честь доктора Лизы, но пока, вероятно, не нашли слов как именно назвать. читать далее>>
Всего сообщений: 2
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