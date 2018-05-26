Данила Козловский выйдет из тюрьмы и встретит любовь

Актер Данила Козловский
сыграет одну из главных ролей в новой режиссерской работе Ольги Зуевой
, чей дебют «На районе
» будет представлен на фестивале «Кинотавр». Соответствующий проект заявлен на питчинге Министерства культуры РФ.
Продюсерами ленты под названием «Тигровая сопка
» выступят Андрей Савельев
и Артем Васильев
. По словам Ольги Зуевой, это будет «история о людях со сложной судьбой». Главная героиня – девушка с психическим расстройством, а герой – человек, только вышедший из тюрьмы. Эти роли исполнят сама Зуева и Данила Козловский соответственно.
Кроме них в картине также появятся Дмитрий Лысенков
, Роман Колотухин
, Елена Оболенская
. Оператором выступит Роман Васьянов
(в том случае, если он сможет себе это позволить по графику) или Евгений Привин
, который также проявил интерес к данному проекту. Производственный бюджет картины – 60 млн рублей, планируемые кассовые сборы – 125 млн рублей.
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