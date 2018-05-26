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Данила Козловский выйдет из тюрьмы и встретит любовь

26 мая
2018 год

Новости кино >>
26 мая 2018
Актер Данила Козловский сыграет одну из главных ролей в новой режиссерской работе Ольги Зуевой, чей дебют «На районе» будет представлен на фестивале «Кинотавр». Соответствующий проект заявлен на питчинге Министерства культуры РФ.

Данила Козловский выйдет из тюрьмы и встретит любовь

Продюсерами ленты под названием «Тигровая сопка» выступят Андрей Савельев и Артем Васильев. По словам Ольги Зуевой, это будет «история о людях со сложной судьбой». Главная героиня – девушка с психическим расстройством, а герой – человек, только вышедший из тюрьмы. Эти роли исполнят сама Зуева и Данила Козловский соответственно.

Кроме них в картине также появятся Дмитрий Лысенков, Роман Колотухин, Елена Оболенская. Оператором выступит Роман Васьянов (в том случае, если он сможет себе это позволить по графику) или Евгений Привин, который также проявил интерес к данному проекту. Производственный бюджет картины – 60 млн рублей, планируемые кассовые сборы – 125 млн рублей.
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Артём ВасильевРоман ВасьяновОльга Зуева (II)Данила КозловскийРоман КолотухинДмитрий ЛысенковЕлена ОболенскаяЕвгений ПривинАндрей Савельев
фильмы
На районе

обсуждение >>
№ 1
cam3000 (Санкт-Петербург)   26.05.2018 - 16:56
питчинг - слово то какое, а на самом деле просто просят денег из госбюджета читать далее>>
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