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Андрей Кончаловский снимет драму о Новочеркасском расстреле

26 мая
2018 год

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26 мая 2018
Режиссер Андрей Кончаловский собирается снять черно-белую историческую драму «Дорогие товарищи» о расстреле мирных жителей в Новочеркасске в 1962 году. Соответствующий проект был представлен на питчинге Министерства культуры РФ.

Андрей Кончаловский снимет драму о Новочеркасском расстреле

Сценарий для ленты написала Елена Киселева, с которой Кончаловский работал над картинами «Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына» и «Рай». Съемки планируется провести в самом Новочеркасске. 90% ролей, по задумке режиссера, исполнят непрофессиональные артисты, однако главную женскую роль сыграет Юлия Высоцкая.

Пока производственный бюджет ленты составляет 150 млн рублей, у министерства запрашивается 70 млн.
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