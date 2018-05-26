Андрей Кончаловский снимет драму о Новочеркасском расстреле

Режиссер Андрей Кончаловский
собирается снять черно-белую историческую драму «Дорогие товарищи» о расстреле мирных жителей в Новочеркасске в 1962 году. Соответствующий проект был представлен на питчинге Министерства культуры РФ.
Сценарий для ленты написала Елена Киселева
, с которой Кончаловский работал над картинами «Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына
» и «Рай
». Съемки планируется провести в самом Новочеркасске. 90% ролей, по задумке режиссера, исполнят непрофессиональные артисты, однако главную женскую роль сыграет Юлия Высоцкая
.
Пока производственный бюджет ленты составляет 150 млн рублей, у министерства запрашивается 70 млн.
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