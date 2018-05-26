Андрей Кончаловский снимет драму о Новочеркасском расстреле

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Ролики фильмов «Тело» Девушка, страдающая от необычного заболевания, хочет заменить свою кожу - чужой. Но для этого надо убить другого человека.

Новости кино «Лето» Кирилла Серебренникова увидят зрители 20 стран В российский прокат лента выйдет 7 июня.

Дозорные Московская школа кино снова разыгрывает бесплатное обучение Победителям конкурса достанутся сертификаты на скидки 100%, 50% и 25% от стоимости обучения

Обзор сериалов «Мост»: Агенты безопасной национальности Удачная российская адаптация известного скандинавского детективного сериала