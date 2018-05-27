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Сэм Хьюэн, Эйза Гонсалес и Майкл Шин познакомятся с «Бладшотом»

27 мая
2018 год

Новости кино >>
27 мая 2018
К кинокомиксу «Бладшот» с Вином Дизелем, который разрабатывает студия Sony, присоединились Сэм Хьюэн, Майкл Шин и Эйса Гонсалес. Об этом сообщает Deadline.

Сэм Хьюэн, Эйза Гонсалес и Майкл Шин познакомятся с «Бладшотом»
фото: screenrant.com

В центре событий будущей картины окажется Анджело Морталли, которого ФБР реанимировало из мёртвых, дабы превратить в «машину убийства». Его лишили памяти, а взамен обеспечили быстрой регенерацией и способностью контролировать электронные устройства. В конце концов современный «Монстр Франкенштейна» восстаёт против своего начальства.

Режиссёром заявлен новичок Дэйв Уилсон, работавший с Тимом Миллером на съёмках «Дэдпула» и приложивший руку к созданию заставок для игр Halo 2, Mass Effect 2 и BioShock Infinite. Продюсерскую команду возглавляет Нил Х. Мориц.

Съёмки «Бладшота» стартуют в июле. Дата релиза пока неизвестна.
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