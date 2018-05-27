Сэм Хьюэн, Эйза Гонсалес и Майкл Шин познакомятся с «Бладшотом»

К кинокомиксу «Бладшот»
с Вином Дизелем
, который разрабатывает студия Sony, присоединились Сэм Хьюэн
, Майкл Шин
и Эйса Гонсалес
. Об этом сообщает Deadline
.
В центре событий будущей картины окажется Анджело Морталли, которого ФБР реанимировало из мёртвых, дабы превратить в «машину убийства». Его лишили памяти, а взамен обеспечили быстрой регенерацией и способностью контролировать электронные устройства. В конце концов современный «Монстр Франкенштейна» восстаёт против своего начальства.
Режиссёром заявлен новичок Дэйв Уилсон
, работавший с Тимом Миллером
на съёмках «Дэдпула»
и приложивший руку к созданию заставок для игр Halo 2
, Mass Effect 2
и BioShock Infinite
. Продюсерскую команду возглавляет Нил Х. Мориц
.
Съёмки «Бладшота» стартуют в июле. Дата релиза пока неизвестна.
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