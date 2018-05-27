Джеймс Мэнголд расскажет про Бобу Фетта

Disney и Lucasfilm вернулись к идее спин-оффа «Звёздных войн»
о Бобе Фетте
, ловком, безжалостном и беспринципном охотнике за головами, выполняющем заказы руководства Империи и криминальных авторитетов.
Согласно изданию Variety, режиссёрское кресло фильма займёт Джеймс Мэнголд
. Он же напишет сценарий вместе с Саймоном Кинбергом
, работавшим над серией кинокомиксов по «Людям Икс»
. Последний также возьмёт на себя продюсерские функции.
Съёмки спин-оффа начнутся после того, как Мэнголд завершит работу над биографической картиной «Форд против Феррари»
с Кристианом Бейлом
и Мэттом Дэймоном
.
Боба Фетт фигурировал в пятом и шестом эпизодах космической саги. Персонажа играл Джереми Буллок
, а голос ему подарил Джейсон Уингрин
.
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