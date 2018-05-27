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Джеймс Мэнголд расскажет про Бобу Фетта

27 мая
2018 год

Новости кино >>
27 мая 2018
Disney и Lucasfilm вернулись к идее спин-оффа «Звёздных войн» о Бобе Фетте, ловком, безжалостном и беспринципном охотнике за головами, выполняющем заказы руководства Империи и криминальных авторитетов.

Джеймс Мэнголд расскажет про Бобу Фетта
фото: zodab.com

Согласно изданию Variety, режиссёрское кресло фильма займёт Джеймс Мэнголд. Он же напишет сценарий вместе с Саймоном Кинбергом, работавшим над серией кинокомиксов по «Людям Икс». Последний также возьмёт на себя продюсерские функции.

Съёмки спин-оффа начнутся после того, как Мэнголд завершит работу над биографической картиной «Форд против Феррари» с Кристианом Бейлом и Мэттом Дэймоном.

Боба Фетт фигурировал в пятом и шестом эпизодах космической саги. Персонажа играл Джереми Буллок, а голос ему подарил Джейсон Уингрин.
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