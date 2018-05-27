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«Чудо-женщина» станет любовницей Фиделя Кастро

27 мая
2018 год

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27 мая 2018
Галь Гадот сыграет главную роль в картине «Милый мой Фидель», которую сама спродюсирует, сообщает Deadline.

«Чудо-женщина» станет любовницей Фиделя Кастро
фото: filmstarts.de

Фильм, основанный на серии статей Питера Корнблу «Милый мой Фидель: Тайная связь журналистки ABC с Фиделем Кастро», поведает о Лизе Ховард (настоящее имя — Дороти Джин Гуггенхайм), взявшей ряд интервью у «коменданте» в начале 60-х. Ховард прожила всего 39 лет. Её жизнь оборвалась в 1965-м в результате передозировки барбитуратов.

«Когда я впервые прочитала статьи Питера, то была поражена той силой, ритмом и характером, которыми обладала Лиза. Уже тогда я знала, что хочу быть вовлечена в её историю и захотела сделать фильм о её жизни», — рассказала звезда «Чудо-женщины».

Над адаптацией трудится один из создателей сериала «Нарко» Крис Бранкато.
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