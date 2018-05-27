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Энн Хэтэуэй в новой картине Ди Рис превратится в оружейного барона

27 мая
2018 год

Новости кино >>
27 мая 2018
Энн Хэтэуэй исполнит главную роль в экранизации романа Джоан Дидион «Последнее, что он хотел», за производство которой отвечает стриминговый сервис Netflix, уверяет Variety.

Режиссёром, сценаристом и продюсером триллера заявлена Ди Рис («Ферма "Мадбаунд"»). Съёмки запланированы на это лето.

Энн Хэтэуэй в новой картине Ди Рис превратится в оружейного барона
фото: releasemama.com

Картина расскажет про журналистку-неудачницу Елену Макмэхон, которой по наследству от отца досталось его дело — международная легальная торговля оружием, являющаяся на самом деле прикрытием для поставок наркотиков из Латинской Америки.
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