Энн Хэтэуэй в новой картине Ди Рис превратится в оружейного барона

Энн Хэтэуэй
исполнит главную роль в экранизации романа Джоан Дидион «Последнее, что он хотел»
, за производство которой отвечает стриминговый сервис Netflix, уверяет Variety
.
Режиссёром, сценаристом и продюсером триллера заявлена Ди Рис
(«Ферма "Мадбаунд"»
). Съёмки запланированы на это лето.
Картина расскажет про журналистку-неудачницу Елену Макмэхон, которой по наследству от отца досталось его дело — международная легальная торговля оружием, являющаяся на самом деле прикрытием для поставок наркотиков из Латинской Америки.
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