Натали Дормер сыграет Вивьен Ли

Натали Дормер
воплотит образ звезды золотого века Голливуда Вивьен Ли
в биографическом сериале, который расскажет о судьбе актрисы, прославившейся ролью Скарлетт О'Хары в «Унесённых ветром»
.
Звезда «Игры престолов»
также выступит в качестве продюсера байопика, уточняет Deadline
. За производство возьмутся британские компании FremantleMedia и Mainstreet Pictures. Сценарий на основе книги Кендры Бина «Вивьен Ли: Интимный портрет»
(Vivien Leigh: An Intimate Portrait) напишет Стюарт Харкорт
.
Создатели обещают «невероятное исследование женщины, которая известна одними из самых запоминающихся ролей на экране»
, и с нетерпением ожидают момента, когда смогут «донести результат до широкой аудитории»
.
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