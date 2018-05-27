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Натали Дормер сыграет Вивьен Ли

27 мая
2018 год

Новости кино >>
27 мая 2018
Натали Дормер воплотит образ звезды золотого века Голливуда Вивьен Ли в биографическом сериале, который расскажет о судьбе актрисы, прославившейся ролью Скарлетт О'Хары в «Унесённых ветром».


Звезда «Игры престолов» также выступит в качестве продюсера байопика, уточняет Deadline. За производство возьмутся британские компании FremantleMedia и Mainstreet Pictures. Сценарий на основе книги Кендры Бина «Вивьен Ли: Интимный портрет» (Vivien Leigh: An Intimate Portrait) напишет Стюарт Харкорт.

Создатели обещают «невероятное исследование женщины, которая известна одними из самых запоминающихся ролей на экране», и с нетерпением ожидают момента, когда смогут «донести результат до широкой аудитории».
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