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К сиквелу «Оно» присоединился Джей Райан

27 мая
2018 год

Новости кино >>
27 мая 2018
Звезда сериала «Красавица и чудовище» Джей Райан присоединился к актёрскому составу продолжения экранизации романа Стивена Кинга «Оно». Как сообщает издание Variety, он воплотит образ взрослого Бена Хэнскома.

К сиквелу «Оно» присоединился Джей Райан
фото: ew.com

Билл Скарсгард вновь предстанет в качестве Пеннивайза. Взрослую Беверли Марш сыграет Джессика Честейн. Джеймс Макэвой станет Биллом Денбро, Билл Хэйдер — Ричи Тозиером, а Джеймс Рэнсон — Эдди Каспбраком.

Режиссёром вновь числится Энди Мускетти, продюсерские обязанности лежат на его сестре Барбаре, а сценарий написал автор первой части Гэри Доберман.

Старт съёмочного периода картины «Оно: Часть 2» запланирован на июль, в прокате её следует ожидать 6 сентября 2019 года.
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