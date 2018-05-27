К сиквелу «Оно» присоединился Джей Райан

Звезда сериала «Красавица и чудовище» Джей Райан
присоединился к актёрскому составу продолжения экранизации романа Стивена Кинга «Оно»
. Как сообщает издание Variety
, он воплотит образ взрослого Бена Хэнскома.
Билл Скарсгард
вновь предстанет в качестве Пеннивайза. Взрослую Беверли Марш сыграет Джессика Честейн
. Джеймс Макэвой
станет Биллом Денбро, Билл Хэйдер
— Ричи Тозиером, а Джеймс Рэнсон
— Эдди Каспбраком.
Режиссёром вновь числится Энди Мускетти
, продюсерские обязанности лежат на его сестре Барбаре
, а сценарий написал автор первой части Гэри Доберман
.
Старт съёмочного периода картины «Оно: Часть 2»
запланирован на июль, в прокате её следует ожидать 6 сентября 2019
года.
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