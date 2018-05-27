Майка Монро встретится с юным Шайей ЛаБафом

Майка Монро
пополнила актёрский ансамбль биографической драмы «Медовый мальчик»
(Honey Boy), посвящённой детским годам Шайи ЛаБафа
. Актриса предстанет в качестве «начинающей актрисы Сандры»
, уточняет THR
.
ЛаБаф помог написать сценарий фильма, основанного на его детских годах, использовав при этом псевдоним Отис Лорт
. Он также готов исполнить роль собственного отца-алкоголика, а его самого сыграют Лукас Хеджес
и Ноа Юп
.
Лента расскажет о тяжёлых отношениях юного актёра с жестоким отцом, который из-за алкогольной зависимости попал в наркологическую клинику. Сюжет охватит десять лет. Названием для картины послужило детское прозвище звезды «Трансформеров»
.
Режиссёрское кресло займёт Альма Харель
. Продюсерами выступают Брайан Кэвэно-Джонс
, Крис Леггетт
и Даниэла Тэплин Ландберг
.
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