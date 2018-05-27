Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Майка Монро встретится с юным Шайей ЛаБафом

27 мая
2018 год

Новости кино >>
27 мая 2018
Майка Монро пополнила актёрский ансамбль биографической драмы «Медовый мальчик» (Honey Boy), посвящённой детским годам Шайи ЛаБафа. Актриса предстанет в качестве «начинающей актрисы Сандры», уточняет THR.


ЛаБаф помог написать сценарий фильма, основанного на его детских годах, использовав при этом псевдоним Отис Лорт. Он также готов исполнить роль собственного отца-алкоголика, а его самого сыграют Лукас Хеджес и Ноа Юп.

Лента расскажет о тяжёлых отношениях юного актёра с жестоким отцом, который из-за алкогольной зависимости попал в наркологическую клинику. Сюжет охватит десять лет. Названием для картины послужило детское прозвище звезды «Трансформеров».

Режиссёрское кресло займёт Альма Харель. Продюсерами выступают Брайан Кэвэно-Джонс, Крис Леггетт и Даниэла Тэплин Ландберг.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
Лукас Хеджес сыграет Шайю ЛаБафа
Поиск по меткам
Биография / Байопик
персоны
Шайа ЛаБафМайка МонроНоа Юп

фотографии >>
Майка Монро
Майка Монро
Майка Монро
Майка Монро
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

День рождения >>

Сергей Агафонов
Варвара Андреева
Геннадий Воропаев
Валерий Матвеев
Анна Молчанова
Юрий Родионов
Дмитрий Филимонов
Вячеслав Шалевич
Мария Шукшина
Пол Беттани
Луис Госсетт-мл.
Кристофер Ли
Винсент Прайс
Джозеф Файнс
Бернар Фрессон
Ладислав Худик
все родившиеся 27 мая >>

Афиша кино >>

Невидимый гость
криминальный фильм, триллер
Испания, 2016
Красный воробей
триллер, шпионский фильм, экранизация
США, 2018
Два хвоста
детский фильм, комедия, приключения, фильм о животных
Россия, 2018
Истории призраков
драма, фильм ужасов
Великобритания, 2017
Как разговаривать с девушками на вечеринках
комедия, мелодрама, музыкальный фильм, научная фантастика
Великобритания, США, 2017
Моя жизнь
драма, спортивный фильм
Россия, 2018
Псы под прикрытием
боевик, комедия, криминальный фильм, приключения, семейное кино, фильм о животных
Великобритания, США, 2018
Родственнички
комедия
Франция, 2018
Черновик
фэнтези, экранизация
Россия, 2018
Садко
приключения, сказка, экранизация
Россия, 2017
Гупёшка
драма, экранизация
Россия, 2017
Круги дьявола
триллер, фильм ужасов
США, 2017
все фильмы в прокате >>

ревью

«Тело»
Ролики фильмов

«Тело»

Девушка, страдающая от необычного заболевания, хочет заменить свою кожу - чужой. Но для этого надо убить другого человека.