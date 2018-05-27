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Amazon приютил «Пространство»

27 мая
2018 год

Новости кино >>
27 мая 2018
Потоковый сервис Amazon спас фантастический сериал «Пространство» от забвения, заказав съёмки четвёртого сезона. Радостной новостью поделился с фанатами Deadline.

Несколько недель назад Syfy отказался продлевать шоу, сославшись на пресловутые низкие рейтинги. 27 июня состоится показ финального эпизода третьего сезона, после чего сериал переберётся на Amazon.

Amazon приютил «Пространство»

Сериал Нарена Шанкара, Марка Фергуса и Хоука Остби, основанный на серии романов Дэниела Абрахама и Тая Фрэнка, известных под общим псевдонимом Джеймс Кори, повествует о детективе Джозефе Миллере (Томас Джейн), который в далёком будущем расследует дело об исчезновении молодой женщины. Он попадает на борт космического корабля, чей капитан Джеймс Холден (Стивен Стрейт) соглашается ему помочь. Вместе они выясняют, что исчезновение девушки — это лишь верхушка айсберга, т.е. глобального заговора.

Компанию вышеназванным актёрам также составили Доминик Типпер, Кэс Анвар, Шохре Агдашлу, Уэс Чэтэм, Фрэнки Адамс, Элизабет Митчелл и Дэвид Стратэйрн.
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