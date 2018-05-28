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Ребел Уилсон сыграет инструктора Гитлерюгенда

28 мая
2018 год

Новости кино >>
28 мая 2018
Ребел Уилсон, известная по ролям в фильмах «Девичник в Вегасе» и «Идеальный голос», сыграет в новом фильме Тайки Вайтити «Кролик Джоджо». Об этом сообщает издание Deadline.

Ребел Уилсон сыграет инструктора Гитлерюгенда
фото: Reuters

Уилсон предстоит перевоплотиться в жестокую фройляйн Рам – инструктора Гитлерюгенда, главу которого сыграет Сэм Рокуэлл. Как сообщают источники издания, героиня Уилсон будет внушать детям, что евреи – это воплощения мифических существ.

Роли в сатирической драме также исполнят Скарлетт Йоханссон и сам режиссер.

По сюжету мальчик, лишённый отца, во время Второй мировой войны придумывает себе лучшего друга с лицом Адольфа Гитлера (Вайтити) и следует его советам, чтобы справиться с материнским непониманием и унижением сверстников. В это время его мать (Йоханссон) прячет в доме еврейскую девочку.

Съемки фильма планируется начать в ближайшее время в Праге.
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персоны
Скарлетт ЙоханссонСэм РокуэллРебел Уилсон
фильмы
Девичник в ВегасеИдеальный голос 3

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