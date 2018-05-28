Ребел Уилсон сыграет инструктора Гитлерюгенда

Уилсон предстоит перевоплотиться в жестокую фройляйн Рам – инструктора Гитлерюгенда, главу которого сыграет Сэм Рокуэлл. Как сообщают источники издания, героиня Уилсон будет внушать детям, что евреи – это воплощения мифических существ.
По сюжету мальчик, лишённый отца, во время Второй мировой войны придумывает себе лучшего друга с лицом Адольфа Гитлера (Вайтити) и следует его советам, чтобы справиться с материнским непониманием и унижением сверстников. В это время его мать (Йоханссон) прячет в доме еврейскую девочку.
Съемки фильма планируется начать в ближайшее время в Праге.
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