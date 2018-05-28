Алексей Матошин открывает частное детективное агентство

НТВ приступил к съёмкам многосерийной драмы «Чёрная лестница», главную роль в которой исполнит Алексей Матошин.
фото: PR-НТВ
Актер сыграет частного детектива Вадима Тельцова:
«Он – трудоголик, очень принципиальный. У него гипертрофированное чувство справедливости и необходимости быть нужным….«Чёрная лестница» – это не просто стрельба, взрывы и убийства. Это история про людей, про их взаимоотношения, про борьбу поколений», – рассказывает о проекте Матошин.
По сюжету главный герой переезжает из Архангельска в Москву, где ему предлагают должность оперативника уголовного розыска и «однушку» в спальном районе столицы. Однажды вроде бы самое стандартное дело переворачивает жизнь опера с ног на голову, и его карьере быстро приходит конец. Тельцов не отчаивается и принимает решение открыть детективное агентство, куда приглашает друга Макса, который становится отличным союзником и товарищем закоренелому оперативнику. Сложные расследования и личные драмы сближают напарников, образуя единство, которое бывает только между родными людьми.
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