Disney снимет фильм по мотивам «Ким «пять-с-плюсом»

Роль главной героини досталась Сэди Стенли, в то время как ее застенчивого друга Рона «так-себе» сыграет Шон Джайамброн.
Над сценарием нового проекта работают создатели мультфильма Марк МакКоркл и Боб Скули. Режиссурой займутся Адам Стейн и Зак Липовски. Премьера картины запланирована на 2019 год.
Оригинальная лента вышла на экраны в 2002 году и рассказывала о рискованных и комичных приключениях девочки-тинейджера, которая вместе с другом борется со злодеями и одновременно пытается решить собственные подростковые проблемы.
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