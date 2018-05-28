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Disney снимет фильм по мотивам «Ким «пять-с-плюсом»

28 мая
2018 год

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28 мая 2018
Студия Disney намерена снять полнометражную ленту по мотивам мультфильма «Ким «пять-с-плюсом».

В ремейке анимационной картины сыграют Элисон Ханниган, Тэйлор Ортега, Конни Рэй , Тодд Стэшвик и Эрика Там. Об этом сообщает издание Deadline.

Disney снимет фильм по мотивам «Ким «пять-с-плюсом»
фото: Disney Channel

Роль главной героини досталась Сэди Стенли, в то время как ее застенчивого друга Рона «так-себе» сыграет Шон Джайамброн.

Над сценарием нового проекта работают создатели мультфильма Марк МакКоркл и Боб Скули. Режиссурой займутся Адам Стейн и Зак Липовски. Премьера картины запланирована на 2019 год.

Оригинальная лента вышла на экраны в 2002 году и рассказывала о рискованных и комичных приключениях девочки-тинейджера, которая вместе с другом борется со злодеями и одновременно пытается решить собственные подростковые проблемы.
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