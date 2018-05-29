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Любовь Аксенова и Денис Шведов находят любовь в реабилитационном центре

29 мая
2018 год

Новости кино >>
29 мая 2018
4 июня на Первом канале стартует показ 8-серийного фильма Ивана Китаева «Бывшие», главные роли в которых исполнили Любовь Аксенова и Денис Шведов.

«Наша история расскажет о сильных чувствах героев, вышедших из совершенно разных социальных слоёв, выросших в совершенно разных реалиях. Встретившись в необычных и своеобразных условиях реабилитационного центра, где один помогает, а другая нуждается в помощи, они осознают всю необходимость друг в друге», – рассказывает режиссер.

Любовь Аксенова и Денис Шведов находят любовь в реабилитационном центре

«Моя героиня сталкивается с серьезными жизненными проблемами, ей кажется, что ее никто не любит, никто не верит в нее, и ей нет смысла любить саму себя. Сложные взаимоотношения Яны с отцом приводят ее к безысходности. Он постоянно все за нее решает, не оставляя ей право выбора», – поделилась Аксенова.

В проекте также участвуют Виталий Хаев, Наталья Рогожкина, Григорий Чабан, Даниил Вахрушев и Леонид Громов.

Любовь Аксенова и Денис Шведов находят любовь в реабилитационном центре

Яна Миронова, дочь очень богатого чиновника, глубоко несчастна. Сложные, разрушительные отношения в семье и отсутствие друзей отбивают у нее желание быть в реальном мире, давно ставшим отвратительным. Девушка находит самый простой способ решения своих проблем, и через некоторое время становится пациенткой реабилитационной клиники для алкоголиков и наркозависимых. Там она знакомится с Ильей – новым психологом-консультантом. Поначалу Яна для него – очередная сложная пациентка, но постепенно Илья начинает видеть таланты Яны, раскрывающиеся в процессе выздоровления. Зарождаются новые чувства, неожиданные для обоих…
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персоны
Любовь АксёноваДаниил ВахрушевЛеонид ГромовИван КитаевНаталья РогожкинаВиталий ХаевГригорий ЧабанДенис Шведов

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