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Зак Снайдер займется экранизацией «Источника» Айн Рэнд

29 мая
2018 год

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29 мая 2018
Зак Снайдер намерен экранизировать роман Айн Рэнд «Источник». Об этом сообщает Deadline.

Издание приводит сообщение режиссера, размещенное на закрытой социальной платформе Vevo, в котором он рассказывает о своих планах.

Зак Снайдер займется экранизацией «Источника» Айн Рэнд
фото: Keith Tsuji/Getty Images

Ранее сообщалось, что Снайдер займет режиссерское кресло проекта «Последняя фотография». Кто займется лентой теперь – пока остается секретом.

«Источник» стал первым произведением, которое принесло Рэнд популярность. Роман был опубликован в 1943 году и вместе с книгой «Атлант расправил плечи» считается одним из самых известных произведений американской литературы. В 1949 году «Источник» был впервые экранизирован.

По сюжету книги талантливый архитектор Говард Рорк отказывается от традиционного стиля зданий и намерен популяризовать авангардные проекты. Тем не менее, заказчики отвергают виденье Рорка и требуют от него классики. Герой отказывается идти на компромиссы и изменять себе.
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