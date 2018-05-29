Зак Снайдер займется экранизацией «Источника» Айн Рэнд

Издание приводит сообщение режиссера, размещенное на закрытой социальной платформе Vevo, в котором он рассказывает о своих планах.
фото: Keith Tsuji/Getty Images
Ранее сообщалось, что Снайдер займет режиссерское кресло проекта «Последняя фотография». Кто займется лентой теперь – пока остается секретом.
«Источник» стал первым произведением, которое принесло Рэнд популярность. Роман был опубликован в 1943 году и вместе с книгой «Атлант расправил плечи» считается одним из самых известных произведений американской литературы. В 1949 году «Источник» был впервые экранизирован.
По сюжету книги талантливый архитектор Говард Рорк отказывается от традиционного стиля зданий и намерен популяризовать авангардные проекты. Тем не менее, заказчики отвергают виденье Рорка и требуют от него классики. Герой отказывается идти на компромиссы и изменять себе.
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