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Фестиваль австралийского короткого метра Short+Sweet пройдет в Москве 13 июня

29 мая
2018 год

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29 мая 2018
Посольство Австралии в Москве и арт-объединение CoolConnections организуют фестиваль короткого метра Short+Sweet, который пройдет в столице 13 июня.

В программу попали 8 лучших лент жанра от австралийских режиссёров: «Миро», «11 часов», «Бюро находок», «Удар наповал». Также зрителям представят картины «Владычица лесная», «Рогатка», «Номер два» и «Нэйтан любит Рики Мартина».

Фестиваль австралийского короткого метра Short+Sweet пройдет в Москве 13 июня

«Короткометражное кино снимается в Австралии в умопомрачительных количествах, благодаря чему фестивальная среда на этой выжженной солнцем земле отличается не только большим размахом, но и духом достаточно жёсткого соревнования», – отмечают организаторы.

Все фильмы, подробнее о которых можно узнать по ссылке, демонстрируются на языке оригинала с русскими субтитрами.

Специальным гостем фестиваля станет профессор кинематографии и австралийского кино в Университете Нового Южного Уэльса Грег Долгополов.

Показы также пройдут в Казани, Самаре, Новосибирске, Тольятти и Сочи. Узнать расписание и приобрести билеты можно здесь.
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