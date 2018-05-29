Фестиваль австралийского короткого метра Short+Sweet пройдет в Москве 13 июня

Посольство Австралии в Москве и арт-объединение CoolConnections организуют фестиваль короткого метра Short+Sweet
, который пройдет в столице 13 июня.
В программу попали 8 лучших лент жанра от австралийских режиссёров: «Миро
», «11 часов
», «Бюро находок
», «Удар наповал
». Также зрителям представят картины «Владычица лесная», «Рогатка», «Номер два
» и «Нэйтан любит Рики Мартина
».
«Короткометражное кино снимается в Австралии в умопомрачительных количествах, благодаря чему фестивальная среда на этой выжженной солнцем земле отличается не только большим размахом, но и духом достаточно жёсткого соревнования
», – отмечают организаторы.
Все фильмы, подробнее о которых можно узнать по ссылке
, демонстрируются на языке оригинала с русскими субтитрами.
Специальным гостем фестиваля станет профессор кинематографии и австралийского кино в Университете Нового Южного Уэльса Грег Долгополов
.
Показы также пройдут в Казани, Самаре, Новосибирске, Тольятти и Сочи. Узнать расписание и приобрести билеты можно здесь
.
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