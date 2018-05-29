Сергей Гармаш станет жертвой аферистки в драме «Она»

В Москве продолжаются съемки драмы Марии Агранович
«Она
», главные роли в которой исполняют Сергей Гармаш
и Алена Михайлова
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Продюсерами нового фильма кинокомпании СТВ и Park Cinеma выступили Сергей Сельянов
и Дмитрий Добужинский
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Также в съёмках ленты задействованы Александр Кузнецов
, Александр Тронов
, Александра Киселева
и Кирилл Сафонов
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Главная героиня фильма — аферистка Вера, которая разводит мужчин на деньги. От этого на уже порядком устала, и поэтому решает по максимуму использовать свою последнюю жертву – богатого издателя и скрыться. Для осуществления плана она находит напарницу Наташу, которую обучает «ремеслу». Неожиданно героиня встречает своего бывшего любовника Диму и понимает, что чувства еще живы. Любовь мешает коварному замыслу, воплощение которого начинает идти не по плану.
Работу на съемочной площадке планируется завершить 5 июня.
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