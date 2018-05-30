Рената Литвинова на фестивале «Зеркало» вручит Рустаму Хамдамову приз за вклад в кинематограф

Режиссёр и художник Рустам Хамдамов
получит приз за вклад в кинематограф на XII Международном кинофестивале имени Андрея Тарковского «Зеркало»
, который пройдёт в Ивановской области с 12 по 17 июня
. Награду вручит специальный гость смотра Рената Литвинова
. Также специальный приз будет вручён итальянцу Джузеппе Ланчи
— оператору фильма «Ностальгия»
, уточняет пресс-служба фестиваля.
В этом году в состав фестивального жюри основной конкурсной программы обновлённого «Зеркала» (у смотра появился новый фирменный стиль, сайт, команда и концепция) вошли режиссёр, сценарист и педагог Марина Разбежкина
, исполнитель главной роли в фильме «О теле и душе» Геза Морчаньи
, эстонский режиссёр, фотограф и оператор Арво Ихо
, исполнитель главной роли в фильме «Довлатов» Милан Марич
и ведущий турецкий кинокритик, экс-президент ФИПРЕССИ Алин Ташиян
. Традиционно на «Зеркале» будет работать жюри молодых критиков «Голос», которое вручает свой приз одному фильму конкурсной программы.
В конкурсе примут участие картины «Не забудь меня»
(Израиль, Германия, Франция, режиссёр Рам Нехари), «Ни даты, ни подписи»
(Иран, режиссёр Вахид Джалилванд), «Овдовевшая ведьма»
(Китай, режиссёр Цай Чэньцзе), «Мужчины не плачут»
(Босния и Герцеговина, Хорватия, Словения, Германия, режиссеёр Ален Дрлевич), «Вороны»
(Швеция, режиссёр Йенс Ассур), «Восход Эдерлези»
(Сербия, режиссёр Лазар Бодрожа), «Зерно»
(Турция, Германия, Швеция, Катар, режиссёр Семих Капаноглу), «Намме»
(Грузия, режиссёр Заза Халваши
) и «Гофманиада»
(Россия, режиссёр Станислав Соколов
).
Вне конкурса в рамках программы «Тарковский контекст» покажут фильмы Ларса фон Триера
и «Пылающего» Ли-Чхан Дона
, участвовавшего в конкурсе недавно прошедшего Каннского кинофестиваля . Фильмом открытия российской программы «Свои» станет картина Александра Шейна «ВМаяковский»
с Юрием Колокольниковым
и Чулпан Хаматовой
. На смотре также дебютируют секция «Костюм в кино», которая будет состоять из встреч с художниками по костюмам, и программа документальной анимации, стартующая показом фильма Лео Габриадзе «Знаешь, мама, где я был?»
. Кроме того, организаторы фестиваля устроят бесплатный концерт Вячеслава Бутусова
. Церемония закрытия состоится в Плесе 17 июня
.
обсуждение >>