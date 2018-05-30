Рената Литвинова на фестивале «Зеркало» вручит Рустаму Хамдамову приз за вклад в кинематограф

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Лайфстайл Мария Шарапова дебютировала в кино Теннисистка сыграла в сериале «Миллиарды»

Новости театра Актер «Современника» Юрий Рашкин скончался на 73-м году жизни Он также был известен как режиссер-документалист.

Новости кино Фестиваль австралийского короткого метра Short+Sweet пройдет в Москве 13 июня Гостем показов станет киновед Грег Долгополов.

Ролики фильмов «Злая судьба» Что делать молодым, когда родители мешают браку?

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