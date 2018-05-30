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В Великобритании стартовали съёмки сиквела «Малефисенты»

30 мая
2018 год

Новости кино >>
30 мая 2018
На студии Pinewood Studios стартовали съёмки продолжения диснеевской киносказки «Малефисента», сообщает пресс-служба российского отделения компании Disney.

В Великобритании стартовали съёмки сиквела «Малефисенты»
фото: Пресс-служба российского отделения компании Disney

Локациями для картины послужат Атланта и дополнительные площадки в Великобритании. На экране вновь появятся персонажи из классического одноимённого полнометражного мультфильма «Спящая красавица», чья неизвестная доселе предыстория ожила в «Малефисенте». Образ титульного персонажа снова воплощает на экране Анджелина Джоли, к которой присоединится Эль Фаннинг в роли Принцессы Авроры. Помимо них в картине также заняты Мишель Пфайффер (королева Ингрит), Сэм Райли (Диаваль), Имельда Стонтон (фея Нотграсс), Джуно Темпл (фея Фислвит), Лесли Мэнвилл (фея Флит), Харрис Дикинсон (принц Филипп), Эд Скрейн, Чьюител Эджиофор и Роберт Линдсей.

Действие фильма будет происходить через несколько лет после финала первой части, в которой Малефисента наложила злые чары на малышку принцессу Аврору. Сюжет продолжает изучать сложную взаимосвязь между тёмной феей и будущей королевой. Зрители узнают о новых союзниках и противниках в деле защиты волшебного леса и магических существ, которые в нём обитают.

Режиссёрское кресло ленты занял Иоахим Роеннинг («Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки»). Сценарий написали Линда Вулвертон, Миха Фицерман-Блу и Ной Харпстер. Продюсерами выступили Джо Рот и сама Джоли.
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