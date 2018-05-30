В Великобритании стартовали съёмки сиквела «Малефисенты»

На студии Pinewood Studios стартовали съёмки продолжения диснеевской киносказки
«Малефисента»
, сообщает пресс-служба российского отделения компании Disney.
фото: Пресс-служба российского отделения компании Disney
Локациями для картины послужат Атланта и дополнительные площадки в Великобритании. На экране вновь появятся персонажи из классического одноимённого полнометражного мультфильма
«Спящая красавица»
, чья неизвестная доселе предыстория ожила в «Малефисенте». Образ титульного персонажа снова воплощает на экране
Анджелина Джоли
, к которой присоединится
Эль Фаннинг
в роли Принцессы Авроры. Помимо них в картине также заняты
Мишель Пфайффер
(королева Ингрит),
Сэм Райли
(Диаваль),
Имельда Стонтон
(фея Нотграсс),
Джуно Темпл
(фея Фислвит),
Лесли Мэнвилл
(фея Флит),
Харрис Дикинсон
(принц Филипп),
Эд Скрейн
,
Чьюител Эджиофор
и
Роберт Линдсей
.
Действие фильма будет происходить через несколько лет после финала первой части, в которой Малефисента наложила злые чары на малышку принцессу Аврору. Сюжет продолжает изучать сложную взаимосвязь между тёмной феей и будущей королевой. Зрители узнают о новых союзниках и противниках в деле защиты волшебного леса и магических существ, которые в нём обитают.
Режиссёрское кресло ленты занял
Иоахим Роеннинг
(
«Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки»
). Сценарий написали
Линда Вулвертон
,
Миха Фицерман-Блу
и
Ной Харпстер
. Продюсерами выступили
Джо Рот
и сама Джоли.
обсуждение >>