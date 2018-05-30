В программу фестиваля в Карловых Варах включены «Подбросы» Твердовского и «Свидетели Путина» Манского

Новая работа Ивана Твердовского «Подбросы»
включена в основной конкурс 53-го международного кинофестиваля в Карловых Варах
, сообщается на сайте смотра. Для картины, чья мировая премьера состоится на «Кинотавре» 7 июня
, это будет первый показ за пределами России.
Помимо ленты Твердовского, в конкурсные программы фестиваля попало ещё несколько фильмов, поставленных на территории бывшего СССР.
В частности, в секцию «К Востоку от Запада» попали белорусский «Хрусталь» Дарьи Жук
, «Сулейман Гора» Елизаветы Стишовой
и «Глубокие реки» Владимира Битокова
. В документальном конкурсе за приз с остальными номинантами поборется картина Виталия Манского «Свидетели Путина»
.
53-й международный кинофестиваль в Карловых Варах пройдёт с 29 июня по 7 июля
.
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