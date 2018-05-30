Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

В программу фестиваля в Карловых Варах включены «Подбросы» Твердовского и «Свидетели Путина» Манского

30 мая
2018 год

Новости кино >>
30 мая 2018
Новая работа Ивана Твердовского «Подбросы» включена в основной конкурс 53-го международного кинофестиваля в Карловых Варах, сообщается на сайте смотра. Для картины, чья мировая премьера состоится на «Кинотавре» 7 июня, это будет первый показ за пределами России.

«Подбросы»

Помимо ленты Твердовского, в конкурсные программы фестиваля попало ещё несколько фильмов, поставленных на территории бывшего СССР.

В частности, в секцию «К Востоку от Запада» попали белорусский «Хрусталь» Дарьи Жук, «Сулейман Гора» Елизаветы Стишовой и «Глубокие реки» Владимира Битокова. В документальном конкурсе за приз с остальными номинантами поборется картина Виталия Манского «Свидетели Путина».

53-й международный кинофестиваль в Карловых Варах пройдёт с 29 июня по 7 июля.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
Фильм «Лето» откроет фестиваль «Кинотавр»
Поиск по меткам
Российские фильмы
персоны
Владимир БитоковВиталий МанскийИван Твердовский (II)
фильмы
Глубокие рекиПодбросы

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Юрий Рашкин
28 мая ушёл из жизни актёр, режиссёр Юрий Рашкин.

День рождения >>

Мария Берсенева
Галина Глушкова
Игорь Гузун
Александр Демьяненко
Никита Ефремов
Валентина Кибардина
Антонина Лефтий
Елена Майорова
Мурад Раджабов
Герман Бейер
Кир Далли
Тед МакГинли
Колм Мини
Майкл Джей Поллард
Луи Рего
Костя Ульманн
все родившиеся 30 мая >>

Афиша кино >>

Невидимый гость
криминальный фильм, триллер
Испания, 2016
Красный воробей
триллер, шпионский фильм, экранизация
США, 2018
Родственнички
комедия
Франция, 2018
Два хвоста
детский фильм, комедия, приключения, фильм о животных
Россия, 2018
Истории призраков
драма, фильм ужасов
Великобритания, 2017
Как разговаривать с девушками на вечеринках
комедия, мелодрама, музыкальный фильм, научная фантастика
Великобритания, США, 2017
Моя жизнь
драма, спортивный фильм
Россия, 2018
Псы под прикрытием
боевик, комедия, криминальный фильм, приключения, семейное кино, фильм о животных
Великобритания, США, 2018
Черновик
фэнтези, экранизация
Россия, 2018
Садко
приключения, сказка, экранизация
Россия, 2017
Секса не будет!!!
комедия, молодежный фильм, эротика
США, 2018
Гупёшка
драма, экранизация
Россия, 2017
все фильмы в прокате >>

ревью