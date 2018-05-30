Юбилей Елены Майоровой

Сегодня, 30 мая
, исполнилось 60
лет со дня рождения популярной советской и российской актрисы театра и кино, заслуженной артистки РСФСР Елены Майоровой
.
Елена Владимировна Майорова
родилась 30 мая 1958
года в Южно-Сахалинске в семье рабочих. Отец работал на автобазе, а мать на мясокомбинате. В школе Елена с третьего класса занималась в театральной студии при Дворце пионеров. После окончания школы попыталась поступить в несколько театральных вузов, но ни в один не была принята. Один год ей пришлось учиться в строительном ПТУ, она закончила его с красным дипломом и получила специальность изолировщицы 3-го разряда. В 1980-м окончила ГИТИС (мастерская Олега Табакова
). Играла в «Современнике»
и МХТ имени Чехова
.
В кино дебютировала ролью Зои в знаменитой молодёжной мелодраме Ильи Фрэза «Вам и не снилось...»
, вышедшей в 1980-м. Через год обратила на себя внимание образом проводницы в фильме-катастрофе Андрея Малюкова «34-й скорый»
. Всего на счету актрисы более 40
ролей. Она снималась у таких режиссёров, как Геннадий Полока
(«Наше призвание»
, «Я — вожатый форпоста»
, «А был ли Каротин»
, «Возвращение "Броненосца"»
), Самсон Самсонов
(«Одиноким предоставляется общежитие»
), Владимир Хотиненко
(«Один и без оружия»
, «Макаров»
), Вадим Абдрашитов
(«Парад планет»
), Павел Чухрай
(«Зина-Зинуля»
), Эльдар Рязанов
(«Забытая мелодия для флейты»
), Владимир Наумов
(«Закон»
, «Белый праздник»
), Александр Митта
(«Затерянный в Сибири»
), Николай Досталь
(«Мелкий бес»
), Наталья Пьянкова
(«Странное время»
) и многие другие.
Обладательница приза за лучшую женскую роль на кинофестивале «Созвездие-89» (за работу в фильме «Скорый поезд»
). Трагически погибла в Москве 23 августа 1997
года. Похоронена на Троекуровском кладбище.
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