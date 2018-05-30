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Юбилей Елены Майоровой

30 мая
2018 год

Новости кино >>
30 мая 2018
Сегодня, 30 мая, исполнилось 60 лет со дня рождения популярной советской и российской актрисы театра и кино, заслуженной артистки РСФСР Елены Майоровой.

Юбилей Елены Майоровой

Елена Владимировна Майорова родилась 30 мая 1958 года в Южно-Сахалинске в семье рабочих. Отец работал на автобазе, а мать на мясокомбинате. В школе Елена с третьего класса занималась в театральной студии при Дворце пионеров. После окончания школы попыталась поступить в несколько театральных вузов, но ни в один не была принята. Один год ей пришлось учиться в строительном ПТУ, она закончила его с красным дипломом и получила специальность изолировщицы 3-го разряда. В 1980-м окончила ГИТИС (мастерская Олега Табакова). Играла в «Современнике» и МХТ имени Чехова.

В кино дебютировала ролью Зои в знаменитой молодёжной мелодраме Ильи Фрэза «Вам и не снилось...», вышедшей в 1980-м. Через год обратила на себя внимание образом проводницы в фильме-катастрофе Андрея Малюкова «34-й скорый». Всего на счету актрисы более 40 ролей. Она снималась у таких режиссёров, как Геннадий Полока («Наше призвание», «Я — вожатый форпоста», «А был ли Каротин», «Возвращение "Броненосца"»), Самсон Самсонов («Одиноким предоставляется общежитие»), Владимир Хотиненко («Один и без оружия», «Макаров»), Вадим Абдрашитов («Парад планет»), Павел Чухрай («Зина-Зинуля»), Эльдар Рязанов («Забытая мелодия для флейты»), Владимир Наумов («Закон», «Белый праздник»), Александр Митта («Затерянный в Сибири»), Николай Досталь («Мелкий бес»), Наталья Пьянкова («Странное время») и многие другие.

Обладательница приза за лучшую женскую роль на кинофестивале «Созвездие-89» (за работу в фильме «Скорый поезд»). Трагически погибла в Москве 23 августа 1997 года. Похоронена на Троекуровском кладбище.
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34-й скорыйА был ли КаротинБелый праздникВам и не снилось...Возвращение "Броненосца"Забытая мелодия для флейтыЗаконЗатерянный в СибириЗина-ЗинуляМакаровМелкий бесНаше призваниеОдин и без оружияОдиноким предоставляется общежитиеПарад планетСкорый поездСтранное времяЯ — вожатый форпоста

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№ 1
Семруч (Ленинград)   30.05.2018 - 15:08
60 - даже не верится. Смотрю на фото, а на ум приходит почему-то "Наше призвание". Ведь были и другие роли, а вспоминается почему-то тот давний фильм. Жалко ее, безумно жалко. читать далее>>
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