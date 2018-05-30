Равшана Куркова сыграла снайпершу в «Балканском рубеже»

Согласно пресс-службе фильма, актриса предстанет в образе снайперши, которая в составе нашей спецгруппы участвует в захвате аэродрома Слатина в Косово.
фото: Пресс-служба фильма
Снайперы чаще всего занимают доминирующие высоты, и Равшану, боящуюся высоты, снимать предстояло на крыше ангара на высоте 15 метров, на скалах и других точках. Сперва её собирались поднимать на высоту с помощью крана, но актриса мужественно отказалась и самостоятельно раз за разом поднималась в свои снайперские «гнёзда». По словам Курковой, «сложнее не столько подниматься на высоту, сколько спускаться с неё. Главное – знать, что впереди новая высота, тогда проще».
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