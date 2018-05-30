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Равшана Куркова сыграла снайпершу в «Балканском рубеже»

30 мая
2018 год

Новости кино >>
30 мая 2018
Равшана Куркова снялась в российско-сербской картине Андрея Волгина «Балканский рубеж», чьи съёмки проходят в России и Сербии.

Согласно пресс-службе фильма, актриса предстанет в образе снайперши, которая в составе нашей спецгруппы участвует в захвате аэродрома Слатина в Косово.

Равшана Куркова сыграла снайпершу в «Балканском рубеже»
фото: Пресс-служба фильма

Снайперы чаще всего занимают доминирующие высоты, и Равшану, боящуюся высоты, снимать предстояло на крыше ангара на высоте 15 метров, на скалах и других точках. Сперва её собирались поднимать на высоту с помощью крана, но актриса мужественно отказалась и самостоятельно раз за разом поднималась в свои снайперские «гнёзда». По словам Курковой, «сложнее не столько подниматься на высоту, сколько спускаться с неё. Главное – знать, что впереди новая высота, тогда проще».

Премьеру «Балканского рубежа», в котором также заняты Гоша Куценко, Милош Бикович, Антон Пампушный и Гойко Митич, следует ожидать в феврале 2019 года.
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Равшана Куркова сыграла снайпершу в «Балканском рубеже» фотографии
Равшана Куркова сыграла снайпершу в «Балканском рубеже» фотографии
Равшана Куркова сыграла снайпершу в «Балканском рубеже» фотографии
Равшана Куркова сыграла снайпершу в «Балканском рубеже» фотографии
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