У «Союзмультфильма» появился официальный YouTube-канал

У «Союзмультфильма» появился собственный канал на YouTube, в рамках которого будет представлена «Золотая коллекция» киностудии, а также актуальные анимационные проекты. Об этом сообщает пресс-служба студии.
Председатель Правления Киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева
на открытии фестиваля анимации и детских развлечений «Мультимир», который пройдёт в Москве с 30 мая по 3 июня
, заявила, что новые серии анимационного сериала «Простоквашино»
теперь можно будет посмотреть на Youtube-канале студии.
По словам Слащевой, «на канале будут размещаться все новые короткометражные фильмы студии и ленты, выпущенные "Союзмультфильмом" за последние десять лет».
В настоящий момент уже наполнены разделы «Сказки по мотивам произведений русских писателей», «Весёлая карусель»
, «Советские мультики любимые взрослыми», «Самые популярные мультфильмы студии», «Музыкальные мультфильмы» «Песни из мультфильмов» и другие.
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