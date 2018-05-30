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У «Союзмультфильма» появился официальный YouTube-канал

30 мая
2018 год

Новости кино >>
30 мая 2018
У «Союзмультфильма» появился собственный канал на YouTube, в рамках которого будет представлена «Золотая коллекция» киностудии, а также актуальные анимационные проекты. Об этом сообщает пресс-служба студии.

Председатель Правления Киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева на открытии фестиваля анимации и детских развлечений «Мультимир», который пройдёт в Москве с 30 мая по 3 июня, заявила, что новые серии анимационного сериала «Простоквашино» теперь можно будет посмотреть на Youtube-канале студии.

У «Союзмультфильма» появился официальный YouTube-канал

По словам Слащевой, «на канале будут размещаться все новые короткометражные фильмы студии и ленты, выпущенные "Союзмультфильмом" за последние десять лет».

В настоящий момент уже наполнены разделы «Сказки по мотивам произведений русских писателей», «Весёлая карусель», «Советские мультики любимые взрослыми», «Самые популярные мультфильмы студии», «Музыкальные мультфильмы» «Песни из мультфильмов» и другие.
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