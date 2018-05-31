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«Ходячие мертвецы» лишатся Рика и Мэгги

31 мая
2018 год

Новости кино >>
31 мая 2018
Эндрю Линкольн, памятный зрителям по роли Рика Граймса в «Ходячих мертвецах», планирует уйти из популярного зомби-сериала канала AMC после девятого сезона, утверждает Collider.

Вместо него центральное место среди персонажей, скорее всего, займёт Дэрил Диксон в исполнении Нормана Ридуса. Актёру ради этого даже предложили большие деньги.

«Ходячие мертвецы» лишатся Рика и Мэгги

Шоу также может покинуть исполнительница роли Мэгги Ри Лорен Кохан, поскольку её контракт охватывает лишь шесть эпизодов нового сезона.

Девятый сезон «Ходячих мертвецов» стартует осенью текущего года.
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