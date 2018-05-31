«Ходячие мертвецы» лишатся Рика и Мэгги

Эндрю Линкольн
, памятный зрителям по роли Рика Граймса в «Ходячих мертвецах»
, планирует уйти из популярного зомби-сериала канала AMC после девятого сезона, утверждает Collider
.
Вместо него центральное место среди персонажей, скорее всего, займёт Дэрил Диксон в исполнении Нормана Ридуса
. Актёру ради этого даже предложили большие деньги.
Шоу также может покинуть исполнительница роли Мэгги Ри Лорен Кохан
, поскольку её контракт охватывает лишь шесть эпизодов нового сезона.
Девятый сезон «Ходячих мертвецов» стартует осенью текущего года.
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