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Джеймс Марсден подружится с ежом Соником

31 мая
2018 год

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31 мая 2018
Джеймсу Марсдену досталась главная роль в киноадаптации серии игр Sonic the Hedgehog.

Согласно Variety, актёр предстанет в образе честного полицейского Тома, лучшего друга реактивного ежа Соника. Вместе они вступят в битву со злобным доктором Айво Роботником (он же доктор Эггман), который хочет собрать все изумруды Хаоса.

Джеймс Марсден подружится с ежом Соником
фото: elhorizonte.mx

«Ёж Соник» будет сочетать в себе компьютерную анимацию и живых актёров. Режиссёром назначен режиссёр-дебютант Джефф Фоулер, спродюсирует ленту Нил Х. Мориц, а авторами сценария числятся Патрик Кэйси и Джош Миллер. В качестве исполнительного продюсера адаптации выступает режиссёр «Дэдпула» Тим Миллер.

Фильм появится на больших экранах планеты 15 ноября 2019 года.
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