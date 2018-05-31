Джеймс Марсден подружится с ежом Соником

Джеймсу Марсдену
досталась главная роль в киноадаптации серии игр Sonic the Hedgehog
.
Согласно Variety
, актёр предстанет в образе честного полицейского Тома, лучшего друга реактивного ежа Соника. Вместе они вступят в битву со злобным доктором Айво Роботником (он же доктор Эггман), который хочет собрать все изумруды Хаоса.
«Ёж Соник»
будет сочетать в себе компьютерную анимацию и живых актёров. Режиссёром назначен режиссёр-дебютант Джефф Фоулер
, спродюсирует ленту Нил Х. Мориц
, а авторами сценария числятся Патрик Кэйси
и Джош Миллер
. В качестве исполнительного продюсера адаптации выступает режиссёр «Дэдпула» Тим Миллер
.
Фильм появится на больших экранах планеты 15 ноября 2019
года.
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