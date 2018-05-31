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Алиса и Питер Пэн станут детьми Анджелины Джоли и Дэвида Ойелоуо

31 мая
2018 год

Новости кино >>
31 мая 2018
Голливудские кинобоссы озаботились кроссовером-приквелом «Алисы в Стране чудес» и «Питера Пэна».

Согласно Deadline, режиссёрское кресло будущей ленты под названием Come Away займёт сценаристка «Храброй сердцем» Бренда Чапмэн.


Зрителей картины ожидает открытие: выяснится, что Питер и Алиса друг другу брат и сестра. После гибели старшего брата в катастрофе они делают всё, чтобы избавить родителей от депрессии, а затем перед ними встаёт выбор остаться в постылой реальности или же окунуться в выдуманные миры. В качестве матери и отца классических персонажей предстанут Анджелина Джоли и Дэвид Ойелоуо.

Съёмки фильма пройдут в Великобритании, дата релиза не сообщается.
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