Алиса и Питер Пэн станут детьми Анджелины Джоли и Дэвида Ойелоуо

Голливудские кинобоссы озаботились кроссовером-приквелом «Алисы в Стране чудес»
и «Питера Пэна»
.
Согласно Deadline
, режиссёрское кресло будущей ленты под названием Come Away
займёт сценаристка «Храброй сердцем» Бренда Чапмэн
.
Зрителей картины ожидает открытие: выяснится, что Питер и Алиса друг другу брат и сестра. После гибели старшего брата в катастрофе они делают всё, чтобы избавить родителей от депрессии, а затем перед ними встаёт выбор остаться в постылой реальности или же окунуться в выдуманные миры. В качестве матери и отца классических персонажей предстанут Анджелина Джоли
и Дэвид Ойелоуо
.
Съёмки фильма пройдут в Великобритании, дата релиза не сообщается.
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