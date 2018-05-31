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Алиса и Питер Пэн станут детьми Анджелины Джоли и Дэвида Ойелоуо

Актёр официально утверждён на титульную роль в кинокомиксе Тодда Макфарлэйна.

Актер из фильмов о Гарри Поттере Мэттью Льюис женился

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Кинотавр-2018: Режиссеру-дебютанту не хватает веры в себя и свое кино

Ольга Зуева, Тимофей Жалнин, Александр Горчилин и другие участники нового конкурса главного российского фестиваля – о своих фильмах и сложностях профессии