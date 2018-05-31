Ума Турман станет матерью донора

Уме Турман
доверят одну из главных ролей в десятисерийном мистическом триллере Netflix «Части сердца»
(Chambers), сообщает Variety
.
Зрителям поведают о девушке, выжившей благодаря донорскому сердцу. Ей стало любопытно, от чего скончался прежний владелец этого важного органа, и в результате расследования в ней просыпаются не присущие ей черты характера, которые явно принадлежат погибшему. Турман предстанет в качестве Нэнси, матери донора, которая нелегко идёт на контакт с главной героиней.
Ответственность за производство шоу лежит на продюсерской компании Super Deluxe. Стивен Гэган
числится исполнительным продюсером. Режиссёрское кресло пилотной серии займёт Альфонсо Гомес-Рехон
, уточняет Deadline
.
В ближайшее время Уму Турман можно будет увидеть в комедии «Аферисты поневоле»
, которая выйдет в российский прокат 14 июня
.
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