Еврейский кинофестиваль подвёл итоги

30 мая
в Центре документального кино в Музее Москвы состоялась торжественная церемония награждения победителей и закрытие Четвёртого Московского еврейского кинофестиваля
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Согласно пресс-службе смотра, в этом году приз «Ключ открытий» вручили победителям в четырёх номинациях. Лучшим документальным короткометражным фильмом назвали «116 камер» Давины Пардо
. Приз за лучший художественный короткометражный фильм был присуждён анимационной ленте Алексея Туркуса
и Алексея Шелманова «Суета сует»
. Победителем в номинации «Лучший полнометражный документальный фильм» стала картина Александра Бруньковского «Into_нация Большой Одессы»
. А лучшим полнометражным художественным фильмом стал «Фокстрот»
израильского режиссёра Самуэля Маоза
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Специальный приз жюри получил фильм «Менаше» Джошуа З. Вайнштейна
. Специальный приз имени Якова Каллера за лучший российский фильм 2018 на еврейскую тематику получила картина «Собибор» Константина Хабенского
. Почётным призом «За выдающийся вклад в развитие еврейского кино в России» был награждён Владимир Машков
за фильм «Папа»
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Финальным событием закрытия четвёртого МЕКФ стал специальный показ картины Клауса Рефле «Невидимые»
, повествующей о евреях, оставшихся в Берлине после 1943 года, когда город был объявлен «свободным от евреев»
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