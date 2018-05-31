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Еврейский кинофестиваль подвёл итоги

31 мая
2018 год

Новости кино >>
31 мая 2018
30 мая в Центре документального кино в Музее Москвы состоялась торжественная церемония награждения победителей и закрытие Четвёртого Московского еврейского кинофестиваля.

Согласно пресс-службе смотра, в этом году приз «Ключ открытий» вручили победителям в четырёх номинациях. Лучшим документальным короткометражным фильмом назвали «116 камер» Давины Пардо. Приз за лучший художественный короткометражный фильм был присуждён анимационной ленте Алексея Туркуса и Алексея Шелманова «Суета сует». Победителем в номинации «Лучший полнометражный документальный фильм» стала картина Александра Бруньковского «Into_нация Большой Одессы». А лучшим полнометражным художественным фильмом стал «Фокстрот» израильского режиссёра Самуэля Маоза.

«Фокстрот»

Специальный приз жюри получил фильм «Менаше» Джошуа З. Вайнштейна. Специальный приз имени Якова Каллера за лучший российский фильм 2018 на еврейскую тематику получила картина «Собибор» Константина Хабенского. Почётным призом «За выдающийся вклад в развитие еврейского кино в России» был награждён Владимир Машков за фильм «Папа».

Финальным событием закрытия четвёртого МЕКФ стал специальный показ картины Клауса Рефле «Невидимые», повествующей о евреях, оставшихся в Берлине после 1943 года, когда город был объявлен «свободным от евреев».
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