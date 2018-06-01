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«Магазинные воришки» выйдут в российский прокат 4 октября

1 июня
2018 год

Новости кино >>
1 июня 2018
Релиз социальной драмы Хирокадзу Корээды «Магазинные воришки», ставшей обладателем «Золотой пальмовой ветви» в этом году, намечен в России на 4 октября.

IndieWire назвали фильм «душераздирающим», а Антон Долин – «пронзительно точным и правдивым».

«Магазинные воришки» выйдут в российский прокат 4 октября

Роли в картине исполнили Рири Фуранки, Сакура Андо, Кирин Кики и Соскэ Икэмацу.

По сюжету ленты, совершая покупки в магазине, рабочий Осаму и его сын Сёта встречают Юри — маленькую девочку, живущую на улице и промышляющую воровством в магазинах. Осаму решает взять девочку себе и приводит ее домой. Жена рабочего Нобуё недовольна этим — семья большая и едва сводит концы с концами.
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Магазинные воришки

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