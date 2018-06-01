«Магазинные воришки» выйдут в российский прокат 4 октября

Релиз социальной драмы Хирокадзу Корээды
«Магазинные воришки
», ставшей обладателем «Золотой пальмовой ветви» в этом году, намечен в России на 4 октября.
IndieWire назвали фильм «душераздирающим
», а Антон Долин – «пронзительно точным и правдивым
».
Роли в картине исполнили Рири Фуранки, Сакура Андо, Кирин Кики
и Соскэ Икэмацу
.
По сюжету ленты, совершая покупки в магазине, рабочий Осаму и его сын Сёта встречают Юри — маленькую девочку, живущую на улице и промышляющую воровством в магазинах. Осаму решает взять девочку себе и приводит ее домой. Жена рабочего Нобуё недовольна этим — семья большая и едва сводит концы с концами.
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