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22 мили: «призраки не играют по правилам»

Владимир Долинский рассказал о попытке суицида в СИЗО

История о невероятных приключениях двух друзей — Кота Макса и Бобра Боба.

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Кинотавр-2018: Режиссеру-дебютанту не хватает веры в себя и свое кино

Ольга Зуева, Тимофей Жалнин, Александр Горчилин и другие участники нового конкурса главного российского фестиваля – о своих фильмах и сложностях профессии