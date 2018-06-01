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22 мили: «призраки не играют по правилам»

1 июня
2018 год

Новости кино >>
1 июня 2018
В экшн-триллере Питера Берга роли исполнили Марк Уолберг, Джон Малкович, Ико Уайс и Ронда Раузи.

Уолберг также выступил продюсером картины, которая выйдет в российский прокат 23 августа.



«Призраки» – элитный отряд сверхсекретной разведки, которого по официальным данным не существует. Члены группы решают задачи, когда старые методы уже не работают, и всегда добиваются поставленной цели.

Суперагенту отряда при поддержке ЦРУ предстоит непростая миссия: тайно вывезти из Индонезии полицейского, владеющего доказательствами коррупции в высших политических кругах. До спасительного самолета им предстоит преодолеть 22 смертельно опасные мили.
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персоны
Питер БергДжон МалковичРонда РаузиМарк Уолберг

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