Джейсон Момоа отказался от участия в ремейке «Ворона»

Джейсон Момоа
отказался от работы над ремейком ленты «Ворон
». Об этом актер сообщил на своей странице в Instagram
.
«Я ждал 8 лет, чтобы сыграть эту роль мечты…К сожалению, возможно, придется ждать еще 8. Не наша команда
», – написал он.
фото: GETTY IMAGES/ LUCA TEUCHMANN
Проект также покинул режиссер Корин Харди
. По информации The Hollywood reporter
, причиной стали творческие и финансовые разногласия с продюсером Сэмюэлем Хадида
.
Ранее было заявлено, что лента выйдет в прокат 11 октября 2019 года, однако теперь релиз могут перенести.
Слухи о ремейке «Ворона» появились ещё в 2012 году. На главную роль рассматривались такие звёзды, как Том Хиддлстон
, Люк Эванс
, Джек Хьюстон
, Брэдли Купер
, Райан Гослинг
и многие другие. В сентябре прошлого года права на новую экранизацию приобрела студия Sony.
Режиссер оригинального фильма Алекс Пройас
выступил против идеи создать ремейк картины. По его мнению, это станет проявлением неуважения к Брэндону Ли
, который погиб на съемках «Ворона».
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