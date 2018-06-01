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Джейсон Момоа отказался от участия в ремейке «Ворона»

1 июня
2018 год

Новости кино >>
1 июня 2018
Джейсон Момоа отказался от работы над ремейком ленты «Ворон». Об этом актер сообщил на своей странице в Instagram.

«Я ждал 8 лет, чтобы сыграть эту роль мечты…К сожалению, возможно, придется ждать еще 8. Не наша команда», – написал он.

Джейсон Момоа отказался от участия в ремейке «Ворона»
фото: GETTY IMAGES/ LUCA TEUCHMANN

Проект также покинул режиссер Корин Харди. По информации The Hollywood reporter, причиной стали творческие и финансовые разногласия с продюсером Сэмюэлем Хадида.

Ранее было заявлено, что лента выйдет в прокат 11 октября 2019 года, однако теперь релиз могут перенести.

Слухи о ремейке «Ворона» появились ещё в 2012 году. На главную роль рассматривались такие звёзды, как Том Хиддлстон, Люк Эванс, Джек Хьюстон, Брэдли Купер, Райан Гослинг и многие другие. В сентябре прошлого года права на новую экранизацию приобрела студия Sony.

Режиссер оригинального фильма Алекс Пройас выступил против идеи создать ремейк картины. По его мнению, это станет проявлением неуважения к Брэндону Ли, который погиб на съемках «Ворона».

Лента рассказывает о музыканте Эрике Дрейвене, который восстаёт из мёртвых, чтобы отомстить за смерть своей любимой.
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