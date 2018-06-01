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Анна Пескова получила премию за лучшую роль второго плана

1 июня
2018 год

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1 июня 2018
Анна Пескова удостоена премии за лучшую роль второго плана XVI Международного кинофестиваля военного кино им. Озерова. Актриса получила награду за игру в ленте «Прощаться не будем».

«Для меня большая честь получить приз именно за фильм «Прощаться не будем», рассказывающий о Великой отечественной войне, потому что именно эти картины занимают особую нишу в российском и мировом кинематографе. Для любого актера быть причастным к этой важнейшей трагической и деликатной теме – дорогого стоит! Я благодарна жюри за оказанное доверие, это, правда, очень ценно», – отметила Пескова.

Анна Пескова получила премию за лучшую роль второго плана

Роли в фильме также исполнили Андрей Мерзликин, Егор Бероев, Анна Чурина, Александр Робак и Алена Чехова. В широкий прокат лента Павла Дроздова выходит 21 июня.

Октябрь сорок первого года. Многотысячное немецкое войско наступает на Калинин (ныне Тверь), чтобы, захватив его, открыть себе прямой путь на Москву. На защите города всего две тысячи человек без танков и артиллерии. Единственная надежда задержать врага — эшелоны пятой стрелковой дивизии, которые вот-вот должны пройти через Калининскую станцию. Но диверсанты намерены сделать все, чтобы этого не случилось. Начальник Калининского гарнизона, изо всех сил пытаясь сохранить в городе порядок и спокойствие, сам попадает под подозрение в причастности к вражеской диверсионной группе.
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Прощаться не будем

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