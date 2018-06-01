«Черная пантера» завоевала главную премию Golden Trailer Awards

Лента «Черная пантера
» удостоена премии Golden Trailer Awards
за «Лучший трейлер». Список победителей опубликован на сайте премии
.
Номинантами на эту награду также были картины «Мстители: Война бесконечности
», «Kingsman: Золотое кольцо
», «Лара Крофт
» и «Рэмпейдж
».
Победителем в категории трейлеров анимационных картин стал «Остров собак
», который соревновался с лентами «Гадкий Я 3
», «Кролик Питер
», «Щелкунчик и четыре королевства
» и «Ральф против интернета
».
Среди комедий отмечен фильм «Леди Берд
», в то время как в категории драматических лент лучшей стала «Форма воды
». Картина «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда
» также признана победителем в соответствующей номинации.
В категории «Лучший трейлер иностранного фильма» победила лента «Аутсайдер
». В числе номинантов на эту награду были и российские фильмы «За гранью реальности
» и «Салют-7
», а также «Злодейка
».
Среди романтических фильмов лучший трейлер оказался у «Дыши ради нас
». На звание также претендовала российская картина «Про любовь. Только для взрослых
», а также «Фантастическая женщина
», «Иллюзия любви
» и «Погружение
».
обсуждение >>