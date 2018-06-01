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«Черная пантера» завоевала главную премию Golden Trailer Awards

1 июня
2018 год

Новости кино >>
1 июня 2018
Лента «Черная пантера» удостоена премии Golden Trailer Awards за «Лучший трейлер». Список победителей опубликован на сайте премии.

Номинантами на эту награду также были картины «Мстители: Война бесконечности», «Kingsman: Золотое кольцо», «Лара Крофт» и «Рэмпейдж».

«Черная пантера» завоевала главную премию Golden Trailer Awards

Победителем в категории трейлеров анимационных картин стал «Остров собак», который соревновался с лентами «Гадкий Я 3», «Кролик Питер», «Щелкунчик и четыре королевства» и «Ральф против интернета».

«Черная пантера» завоевала главную премию Golden Trailer Awards

Среди комедий отмечен фильм «Леди Берд», в то время как в категории драматических лент лучшей стала «Форма воды». Картина «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда» также признана победителем в соответствующей номинации.

В категории «Лучший трейлер иностранного фильма» победила лента «Аутсайдер». В числе номинантов на эту награду были и российские фильмы «За гранью реальности» и «Салют-7», а также «Злодейка».

«Черная пантера» завоевала главную премию Golden Trailer Awards

Среди романтических фильмов лучший трейлер оказался у «Дыши ради нас». На звание также претендовала российская картина «Про любовь. Только для взрослых», а также «Фантастическая женщина», «Иллюзия любви» и «Погружение».
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«Черная пантера» завоевала главную премию Golden Trailer Awards фотографии
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