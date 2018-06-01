«Черная пантера» завоевала главную премию Golden Trailer Awards

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Новости кино «Магазинные воришки» выйдут в российский прокат 4 октября История Хирокадзу Корээды, ставшая победителем 71-го Каннского кинофестиваля.

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