Сергею Урсуляку исполнилось 60 лет

Сегодня, 10 июня
, отмечает 60
-летие известный российский режиссёр, сценарист, продюсер, актёр и телеведущий Сергей Урсуляк
.
Сергей Владимирович Урсуляк
родился 10 июня 1958
года в Петропавловске-Камчатском. В 1979-м окончил актёрское отделение театрального училища имени Б.В. Щукина (мастерская Евгения Симонова
), в 1993-м — ВКСР (мастерская Владимира Мотыля
). С 1979-го по 1991-й служил актёром в «Сатириконе»
, где играл Чацкого в пьесе «Горе от ума»
. Режиссёр телепрограммы Дог-шоу «Я и моя собака»
, документального цикла «Новейшая история»
, режиссёр киномонтажа в спектакле Театра сатиры «Андрюша»
. Некоторое время был ведущим телепрограммы об актёрах «Пёстрая лента»
.
Режиссёрский дебют Урсуляка состоялся в 1993 году — он поставил социальную драму «Русский регтайм»
. Далее последовали «Летние люди»
, «Сочинение ко Дню Победы»
, «Неудача Пуаро»
и «Долгое прощание»
, но настоящая известность к нему пришла после постановки популярного сериала «Ликвидация»
, вышедшего в 2007-м. С тех пор режиссёр предпочитает создавать многочасовые полотна («Исаев»
, «Жизнь и судьба»
, «Тихий Дон»
). В настоящий момент работает над экранизацией романа Алексея Иванова «Ненастье»
.
Обладатель многочисленных наград, среди которых два приза «Кинотавра», три «Золотых орла», две «Ники», «ТЭФИ» и другие. Женат на актрисе Лике Нифонтовой
. Его дочери Александра
и Дарья
также являются актрисами.
обсуждение >>