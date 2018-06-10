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Сергею Урсуляку исполнилось 60 лет

10 июня
2018 год

Новости кино >>
10 июня 2018
Сегодня, 10 июня, отмечает 60-летие известный российский режиссёр, сценарист, продюсер, актёр и телеведущий Сергей Урсуляк.

Сергею Урсуляку исполнилось 60 лет

Сергей Владимирович Урсуляк родился 10 июня 1958 года в Петропавловске-Камчатском. В 1979-м окончил актёрское отделение театрального училища имени Б.В. Щукина (мастерская Евгения Симонова), в 1993-м — ВКСР (мастерская Владимира Мотыля). С 1979-го по 1991-й служил актёром в «Сатириконе», где играл Чацкого в пьесе «Горе от ума». Режиссёр телепрограммы Дог-шоу «Я и моя собака», документального цикла «Новейшая история», режиссёр киномонтажа в спектакле Театра сатиры «Андрюша». Некоторое время был ведущим телепрограммы об актёрах «Пёстрая лента».

Режиссёрский дебют Урсуляка состоялся в 1993 году — он поставил социальную драму «Русский регтайм». Далее последовали «Летние люди», «Сочинение ко Дню Победы», «Неудача Пуаро» и «Долгое прощание», но настоящая известность к нему пришла после постановки популярного сериала «Ликвидация», вышедшего в 2007-м. С тех пор режиссёр предпочитает создавать многочасовые полотна («Исаев», «Жизнь и судьба», «Тихий Дон»). В настоящий момент работает над экранизацией романа Алексея Иванова «Ненастье».

Обладатель многочисленных наград, среди которых два приза «Кинотавра», три «Золотых орла», две «Ники», «ТЭФИ» и другие. Женат на актрисе Лике Нифонтовой. Его дочери Александра и Дарья также являются актрисами.
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Сергею Урсуляку исполнилось 60 лет фотографии
Сергею Урсуляку исполнилось 60 лет фотографии
Сергею Урсуляку исполнилось 60 лет фотографии
Сергею Урсуляку исполнилось 60 лет фотографии
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№ 1
Т-татьян@   10.06.2018 - 12:15
Поздравляю любимого режиссера с юбилеем. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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