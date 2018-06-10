Динозавры в кубиках: соберите собственный «Мир Юрского периода»

В продажу поступили новые наборы серии конструкторов LEGO® Jurassic World™, а также тематические конструкторы в линейках LEGO BrickHeadz, LEGO Juniors и LEGO® DUPLO Heroes, посвящённые героям картины «Мир Юрского периода 2», сообщает пресс-служба компании LEGO Group.
фото: Пресс-служба компании LEGO Group
Благодаря новым наборам дети могут вновь встретиться с Блю, Ти-Рексом и другими героями фильма, построить собственный парк с динозаврами, воссоздать лучшие моменты из блокбастера или разыграть сюжет по-своему.
В частности, маленьким кинозрителям предлагается создать транспорт для перевозки Ти-Рекса, грузовик спасателей для перевозки раптора, Башню Ти-Рекса и парк динозавров, поохотиться на рапторов в Парке Юрского Периода, отразить нападения дилофозавра и индораптора, совершить побег в гиросфере от карнотавра, поучаствовать в погоне за Блю на вертолёте или за птеранодоном, увидеть воочию побег Ти-Рекса, птеранодона и стигимолоха, а также создать собственных Оуэна и Блю.
обсуждение >>