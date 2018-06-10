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Объявлены имена победителей конкурса «Питч Лаб»

10 июня
2018 год

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10 июня 2018
«СТС Медиа» объявила итоги питчинга. В конкурсе «Питч Лаб» победили работы «Декретмэн» Дмитрия Босяченко, «Коридоры времени» Станислава Ефанова и «Питомцы» Максима Маркина. Согласно пресс-службе компании, победители получат шанс на экранизацию своего сценария.

«Год назад мы задумывали питчинг как большое мероприятие, благодаря которому сможем открыть двери для авторов, сценаристов, вообще всех талантливых людей, которые могут принести холдингу свои идеи. Наши ожидания оправдались: мы привлекли огромное количество претендентов, получили почти 2200 заявок. 12 из них, вошедшие в шорт-лист, мы пустили в работу, у авторов будет возможность развивать эти истории дальше вместе с нашими продюсерами. Три победителя – это, считаю, готовые проекты. Понятно, что теперь «Питч Лаб» будет проходить регулярно, станет постоянным источником идей для холдинга и для всей индустрии в целом», – рассказал председатель жюри «Питч Лаб», генеральный директор «СТС Медиа» Вячеслав Муругов.

Объявлены имена победителей конкурса «Питч Лаб»
фото: Пресс-служба компании «СТС Медиа»

В состав жюри конкурса вошли также генеральный директор Национальной Медиа Группы Ольга Паскина, основатель Art Pictures Group Фёдор Бондарчук, продюсер и сооснователь киностудии «Водород» Михаил Врубель, продюсер и издатель Андрей Шишканов, продюсер Артём Васильев и сценарист Александр Молчанов.

Жюри более пяти часов отбирало победителей из 12 сценарных проектов-финалистов, ранее попавших в шорт-лист конкурса и присланных участниками из Москвы, Санкт-Петербурга, Мытищ, а также израильского города Ришон-ле-Цион.
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Объявлены имена победителей конкурса «Питч Лаб» фотографии
Объявлены имена победителей конкурса «Питч Лаб» фотографии
Объявлены имена победителей конкурса «Питч Лаб» фотографии
Объявлены имена победителей конкурса «Питч Лаб» фотографии
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