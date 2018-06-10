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Началась работа над приквелом «Игры престолов»

10 июня
2018 год

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10 июня 2018
Телеканалом HBO заказан пилот приквела знаменитой фэнтези-саги Джорджа Р. Р. Мартина «Игра престолов», сообщает Deadline.

За разработку отвечают сценаристка Джейн Голдман, назначенная шоураннером сериала, и сам Мартин в качестве исполнительного продюсера и соавтора сюжета.


Спин-офф поведает о делах давно минувших дней, точнее, о событиях, развернувшихся за тысячи лет до событий оригинала. Создатели обещают рассказать про «падение мира из золотого Века героев в самые тёмные времена» и «легенду Старков», а также раскрыть «ужасающие тайны истории Вестероса», «подлинное происхождение белых ходоков» и «загадки Востока».

Премьеру приквела следует ожидать не раньше 2020 года. В настоящий момент завершаются съёмки восьмого - финального - сезона оригинального телешоу.
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