Началась работа над приквелом «Игры престолов»

Телеканалом HBO заказан пилот приквела знаменитой фэнтези-саги Джорджа Р. Р. Мартина «Игра престолов»
, сообщает Deadline
.
За разработку отвечают сценаристка Джейн Голдман
, назначенная шоураннером сериала, и сам Мартин в качестве исполнительного продюсера и соавтора сюжета.
Спин-офф поведает о делах давно минувших дней, точнее, о событиях, развернувшихся за тысячи лет до событий оригинала. Создатели обещают рассказать про «падение мира из золотого Века героев в самые тёмные времена» и «легенду Старков», а также раскрыть «ужасающие тайны истории Вестероса», «подлинное происхождение белых ходоков» и «загадки Востока».
Премьеру приквела следует ожидать не раньше 2020 года. В настоящий момент завершаются съёмки восьмого - финального - сезона оригинального телешоу.
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