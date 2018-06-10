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«Однажды в Голливуде»: Джеймс Марсден сыграет в девятом фильме Тарантино

10 июня
2018 год

Новости кино >>
10 июня 2018
Джеймс Марсден и Джулия Баттерз («Американская домохозяйка») присоединились к новой картине Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде», утверждает THR.


Главные роли в девятом фильме культового режиссёра исполнят Леонардо ДиКаприо и Брэд Питт. Первый станет бывшим актёром телевестерна Bounty Law Риком Далтоном, а второй — его дублёром Клиффом Бутом. Оба тщетно пытаются пробиться в Голливуд образца 1969-го. Но всё меняется, когда обнаруживается, что соседкой Рика является знаменитая актриса Шэрон Тейт (Марго Робби), жена режиссёра Романа Полански, ставшая впоследствии жертвой банды Чарльза Мэнсона.

В актёрском ансамбле фильма также числятся Аль Пачино, Бёрт Рейнольдс, Тим Рот, Майкл Мэдсен, Курт Расселл, Тимоти Олифэнт, Дамиан Льюис, Дакота Фэннинг, Люк Перри, Эмиль Хирш, Клифтон Коллинс-младший, Николас Хэммонд и Кит Джефферсон. Продюсерами выступают Дэвид Хеймэн и Шэннон Макинтош.

Релиз фильма запланирован на 9 августа 2019 года. Съёмки в Лос-Анджелесе начнутся этим летом.
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