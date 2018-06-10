Зрители «Кинотавра» выбрали «Историю одного назначения»

Фильм Авдотьи Смирновой «История одного назначения» стал победителем зрительского голосования 29-го Открытого российского фестиваля «Кинотавр». Голосование осуществлялось с помощью мобильного приложения смотра.
фото: пресс-служба фестиваля "Кинотавр"
Картина рассказывает о столичном поручике Григории Колокольцеве (Алексей Смирнов), который отправляется на службу в пехотный полк в Тульской области, неподалеку от имения графа Льва Николаевича Толстого (Евгений Харитонов). Одном из солдат полка за преступление грозит военный трибунал и расстрел. Колокольцев обращается за помощью к Толстому, который выступает адвокатом обвиненного солдата.
Также на «Кинотавре» редакция журнала «Искусство кино» во главе с Антоном Долиным объявила об учреждении нового приза – лучшему дебюту, вне зависимости от хронометража. Обладателем первого такого приза стала короткометражная лента «Календарь» Игоря Поплаухина, ранее удостоенная гран-при конкурса «Кинотавр. Короткий метр».
Антон Долин также объявил о том, что «Искусство кино» в конце года будет вручать приз за лучший фильм по итогам года. Победитель будет выбран редакцией журнала.
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