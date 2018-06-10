Гран-при «Кинотавра» получил фильм «Сердце мира»

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Ролики фильмов «Большая афера в маленьком городе» Жители провинциального городка делают все, чтобы заставить единственного доктора не уезжать.