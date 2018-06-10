Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Гран-при «Кинотавра» получил фильм «Сердце мира»

10 июня
2018 год

Новости кино >>
10 июня 2018
Фильм «Сердце мира» режиссера Наталии Мещаниновой получил главный приз 29-го Открытого российского фестиваля «Кинотавр», церемония закрытия которого прошла сегодня в Зимнем театре Сочи.

«Выбор был непростым, но единодушно мы присуждаем главный приз фильму «Сердце мира», – сказал председатель жюри Алексей Попогребский.

«Сердце мира» рассказывает историю молодого ветеринара Егора, работающего в отдаленной от города тренировочной станции для охотничьих собак, которому находить общий язык с животными намного проще, чем с людьми. Исполнитель главной роли Степан Девонин был отмечен наградой за лучшую мужскую роль. Фильм «Сердце мира» своим призом имени Даниила Дондурея отметила также Гильдия киноведов и кинокритиков.

Лучшим режиссером был назван Григорий Константинопольский, снявший фильм «Русский бес». Главной актрисой прошедшего «Кинотавра» стала Анна Слю, которую наградили за работу в фильме «Подбросы». За эту же ленту призом смотра отметили и оператора Дениса Аларкона-Рамиреса.

Приз им. Григория Горина за лучший сценарий достался картине «История одного назначения» Авдотьи Смирновой. Дипломами жюри отметило музыкальное решение фильма «Ван Гоги» Сергея Ливнева и работу юной актрисы Марты Козловой в ленте «Война Анны» Алексея Федорченко.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Поиск по меткам
КинотаврКинотавр 2018Российские фильмы
персоны
Денис Аларкон-РамиресСтепан ДевонинГригорий КонстантинопольскийСергей ЛивневНаталия МещаниноваАлексей ПопогребскийАнна СлюАвдотья СмирноваАлексей Федорченко
фильмы
Ван ГогиВойна АнныИстория одного назначенияПодбросыРусский бесСердце мира

фотографии >>
Гран-при «Кинотавра» получил фильм «Сердце мира» фотографии
Гран-при «Кинотавра» получил фильм «Сердце мира» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Татьяна Малыщицкая
9 июня скончалась актриса Татьяна Малыщицкая.
Игорь Охлупин
9 июня ушёл из жизни актёр Игорь Охлупин.
Игорь Лях
8 июня ушёл из жизни актёр Игорь Лях.
Кира Муратова
6 июня ушла из жизни режиссёр Кира Муратова.

День рождения >>

Антон Батырев
Виктория Верберг
Павел Вишняков
Юлия Джербинова
Виталий Зикора
Анна Казючиц
Арина Постникова
Валентин Смирнитский
Евгений Стычкин
Джина Гершон
Владимир Длоуги
Венсан Перес
Джинн Трипплхорн
Шейн Уэст
Элизабет Хёрли
Коста Цонев
все родившиеся 10 июня >>

Афиша кино >>

Мир будущего
научная фантастика, приключения
США, 2018
Аферисты поневоле
комедия, криминальный фильм
Великобритания, Канада, США, 2018
Захочу и соскочу: Мастеркласс
боевик, комедия, криминальный фильм
Италия, 2017
Любить Пабло
биография, драма, криминальный фильм, экранизация
Испания, Болгария, 2017
Невероятные приключения факира
драма, комедия, приключения, экранизация
Бельгия, Индия, Франция, 2018
Суперсемейка 2
боевик, комедия, приключения
США, 2018
Фото на память
триллер, фильм ужасов
Россия, 2018
Дело Собчака
биография
Россия, 2018
Заново родиться
мелодрама
Россия, 2016
Лето
биография, драма, музыкальный фильм
Россия, 2018
Первые
драма, исторический фильм, приключения, экранизация
Россия, 2018
Решение о ликвидации
боевик, триллер
Россия, 2018
все фильмы в прокате >>

ревью