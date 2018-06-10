Гран-при «Кинотавра» получил фильм «Сердце мира»

Фильм «Сердце мира
» режиссера Наталии Мещаниновой
получил главный приз 29-го Открытого российского фестиваля «Кинотавр», церемония закрытия которого прошла сегодня в Зимнем театре Сочи.
«Выбор был непростым, но единодушно мы присуждаем главный приз фильму «Сердце мира
», – сказал председатель жюри Алексей Попогребский
.
«Сердце мира» рассказывает историю молодого ветеринара Егора, работающего в отдаленной от города тренировочной станции для охотничьих собак, которому находить общий язык с животными намного проще, чем с людьми. Исполнитель главной роли Степан Девонин
был отмечен наградой за лучшую мужскую роль. Фильм «Сердце мира» своим призом имени Даниила Дондурея отметила также Гильдия киноведов и кинокритиков.
Лучшим режиссером был назван Григорий Константинопольский
, снявший фильм «Русский бес
». Главной актрисой прошедшего «Кинотавра» стала Анна Слю
, которую наградили за работу в фильме «Подбросы
». За эту же ленту призом смотра отметили и оператора Дениса Аларкона-Рамиреса
.
Приз им. Григория Горина за лучший сценарий достался картине «История одного назначения
» Авдотьи Смирновой
. Дипломами жюри отметило музыкальное решение фильма «Ван Гоги
» Сергея Ливнева
и работу юной актрисы Марты Козловой
в ленте «Война Анны
» Алексея Федорченко
.
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